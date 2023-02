A dicembre il team di WhatsApp ha rilasciato una modalità picture-in-picture per le videochiamate ad alcuni beta tester dell’app su iOS. Ora questa funzionalità è disponibile anche nella versione stabile dell’app, quindi è finalmente accessibile per tutti gli utenti iOS.

Il picture-in-picture per le videochiamate WhatsApp è disponibile per tutti su iOS

La società ha da poco rilasciato sull’App Store l’aggiornamento 23.3.77 di WhatsApp per iOS e nel changelog ufficiale è riportato che la modalità picture-in-picture è stata ampiamente estesa a tutti sulla versione stabile dell’app.

Come accennato nel changelog ufficiale ora è possibile utilizzare la modalità picture-in-picture durante le videochiamate, in modo che gli utenti abbiano la possibilità di usare altre applicazioni mentre effettuano una videochiamata con WhatsApp.

Questo aggiornamento introduce anche altre funzionalità, come la possibilità di allegare una didascalia ai propri documenti e descrizioni di gruppo più lunghe.

La possibilità di utilizzare la modalità picture-in-picture durante una chiamata WhatsApp è disponibile per tutti gli utenti iOS, quindi basta aggiornare l’app, tuttavia il rilascio delle nuove funzionalità si completerà nelle corso delle prossime settimane.

Come scaricare le nuove versioni di WhatsApp per iOS

Per provare in anteprima le novità introdotte in WhatsApp per iOS basta iscriversi al programma TestFlight beta qui, mentre la versione stabile più recente di WhatsApp per iOS può essere installata o aggiornata tramite l’App Store utilizzando questo link.

Potrebbe interessarti: le nostre Guide WhatsApp per usare al meglio l’applicazione