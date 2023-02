I processi di terze parti in esecuzione in background in Windows a volte possono rallentare o anche bloccare il sistema. Quando un’app o un’attività non risponde è necessario aprire Task Manager, identificare l’attività incriminata e terminare il relativo processo.

Con la Build 25300 di Windows 11, Microsoft sta rendendo più immediato chiudere un processo o attività offrendo la possibilità di farlo direttamente dalla barra delle applicazioni cliccando con il pulsante destro del mouse su qualsiasi icona di app o processo e selezionando la nuova opzione “Termina attività”.

Questa nuova opzione equivale a cliccare sul pulsante “Termina attività” all’interno del Task Manager, quindi è solo una nuova scorciatoia rispetto a utilizzare Task Manager, Prompt dei comandi, PowerShell e Impostazioni.

Questa build di Windows 11 inoltre migliora la funzionalità relativa ai sottotitoli in tempo reale, aggiungendo il supporto per diverse nuove lingue, tra le quali cinese (semplificato e tradizionale), francese, tedesco, italiano, giapponese, portoghese (Brasile) e spagnolo.

Microsoft sta inoltre sperimentando diversi design per i layout suddivisi, inclusi nuovi modi per migliorare la loro rilevabilità e l’utilizzo, come ad esempio l’icona della finestra dell’app e un titolo descrittivo.

Microsoft sta testando queste novità nelle build di anteprima di Windows 11 e la maggior parte di esse sono nascoste e possono essere abilitate solo apportando modifiche al codice, tuttavia è probabile che la nuova scorciatoia per terminare un’attività dalla barra delle applicazioni venga rilasciata tramite un aggiornamento cumulativo mensile nelle prossime settimane.

