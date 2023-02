I tecnici di Microsoft continuano a lavorare per migliorare il sistema operativo per PC più utilizzato al mondo e se da una parte già si parla delle grosse novità in cantiere per Windows 12, dall’altra il presente e il futuro prossimo sono tutti di Windows 11, che offre segnali di apertura a maggiori personalizzazioni da parte degli utenti, tra gestione di dispositivi RGB e azioni suggerite.

Windows 11 Dev 25295: personalizzazioni RGB nelle Impostazioni

Dal canale Dev di Windows 11, con particolare riferimento alla build preview 25295 — che già contiene alcuni cambiamenti per l’autenticazione a due fattori e fix di vari bug fastidiosi —, arrivano delle indicazioni interessanti su una nuova aggiunta apportata dal colosso di Redmond: la possibilità di controllare eventuali luci RGB delle periferiche collegate direttamente dalle Impostazioni, eliminando la necessità di fare affidamento su app di terze parti.

È bene chiarire che la novità — scoperta e segnalata dall’utente @thebookisclosed su Twitter, fonte degli screenshot riportati — non è stata ancora annunciata ufficialmente dal produttore, tuttavia non manca la possibilità di anticipare i tempi e iniziare fin da subito a sfruttare la funzione in discorsoa attivandola tramite ViveTool.

Le nuove opzioni per la gestione dei dispositivi RGB troveranno posto all’interno della sezione delle impostazioni dedicata alla Personalizzazione: Windows riporterà l’elenco dei dispositivi supportati, offrendo varie opzioni modificabili come: luminosità, colori, effetti luminosi e relativa velocità. Gli utenti più precisi e amanti di uno stile pulito apprezzeranno di certo l’opzione che abbina il colore delle luci a quello Accento di Windows.

Per amore di verità, la fonte ricorda come i primi avvistamenti di una simile funzione risalgano addirittura al 2018 e come varie voci si siano rincorse di anno in anno; insomma, se la buona notizia è che Microsoft non ha smeso di lavorarci, la cattiva è che questi nuovi indizi non offrono garanzie di sorta.

Azioni suggerite rinnovate: parola d’ordine “personalizzazione”

Rimanendo nel canale Dev di Windows 11, anzi restando proprio nell’ambito della build 25295 di cui sopra, c’è un’altra novità degna di nota da segnalare, anch’essa avente a che fare con il tema della personalizzazione. Il team di Microsoft, infatti, è al lavoro per introdurre miglioramenti per le azioni suggerite che vengono proposte agli utenti come possibili scelte rapide allorquando evidenzi specifiche porzioni di testo all’interno del sistema operativo (si pensi agli esempi dell’avvio rapido di una chiamata in caso di selezione di un numero di telefono o della creazione di un evento nel calendario proposta evidenziando una data o un orario).

Ebbene, l’ultima build Dev di Windows 11 offre agli utenti anche una possibilità ulteriore: attivare o disattivare le azioni suggerite con riferimento a specifiche tipologie di dati. Infatti, con la build 25295 viene implementata una versione aggiornata della sezione impostazioni degli Appunti che consente di personalizzare il comportamento delle azioni suggerite: accanto allo switch per attivare o disattivare del tutto la funzione, sono presenti anche quelli per affinarne il comportamento e, dunque, farla entrare in gioco solo alla selezione di determinati testi; ad esempio, qualche utente potrebbe avere interesse a ricevere suggerimenti in caso di selezione di date e ore, ma non a fronte di numeri di telefono. Accanto a queste due voci, inoltre, se ne conta adesso una terza: gli indirizzi: evidenziando del testo contenente un indirizzo, l’utente potrà avere accesso rapido alle indicazioni stradali per raggiungerlo.

Come per la personalizzazione precedente, anche quella in discorso non è ancora pubblicamente disponibile: le anticipazioni e lo screenshot si devono all’utente Twitter @PhantomOfEarth. In attesa dell’annuncio ufficiale da parte di Microsoft, gli utenti più impazienti e curiosi potranno procedere all’attivazione servendosi dell’app ViveTool.

Quale delle due novità vi sembra più interessante? Ditecelo nei commenti.

