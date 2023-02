La notizia serpeggiava in Rete da parecchie settimane ma questo non ha minimamente inciso sull’impatto del nuovo set annunciato da LEGO. Si tratta di LEGO Il signore degli anelli: Gran Burrone, Rivendell nella versione originale di J.R.R. Tolkien, un mastodontico set che farà la felicità di grandi e piccini, appassionati della saga fantasy più conosciuta di tutti i tempi ma anche dei semplici collezionisti.

Un luogo simile meritava un set di qualità e LEGO non si è certo fatta pregare: oltre 6.000 pezzi, 15 minifigure e dimensioni epiche (75 x 50 x 39), per ricreare nei minimi dettagli la città avamposto degli elfi che ha ricoperto un ruolo fondamentale nell’intera saga.

Un set per domarli tutti

Gran Burrone è infatti il luogo in cui nacque la Compagnia dell’Anell0, il cui compito finale era quello di assistere Frodo, il portatore dell’anello, nel suo viaggio finale verso Mordor per essere distrutto, così da porre fine al dominio di Sauron.

I designer e gli ingegneri del Gruppo LEGO hanno creato tre diverse sezioni, che possono essere unite, per creare uno straordinario paesaggio, o divise per essere esposte singolarmente. Nella prima sezione troviamo la Sala del Consiglio, con un anello semicircolare di sedie per le sedute del Consiglio, luogo in cui la Compagnia decise come distruggere l’anello.

Abbiamo poi la stanza da letto di Frodo, dove il piccolo hobbit si è rimesso dopo lo scontro con il Nazgûl che lo aveva quasi ucciso, e lo studio di Elrond, com i dipinti più famosi che raccontano la storia della Terra di Mezzo.

Previous Next Fullscreen

La seconda sezione invece ospita una torre elfica, con cinque statue di antichi eroi, mentre la terza è dedicata al fiume e al ponte, luogo in cui la Compagnia si è salutata al momento della partenza da Gran Burrone. Per rendere tutto ancora più realistico e completo LEGO ha inserito ben 15 minifigure, senza dimenticare alcuno dei personaggi più importanti.

Troviamo quindi Gandalf il Grigio, gli hobbit Frodo Baggins, Samwise “Sam” Gamgee, Meriadoc “Merry” Brandybuck e Peregrino “Pipino” Took, Legolas, Gimli, Boromir e Aragorn, i nove membri della Compagnia, a cui si aggiungono Elrond, Arwen, Bilbo Baggins, due elfi e il nano Gloin. Il tutto accompagnato da una grande varietà di armi, tra cui spade, asce e archi, per permettere ai nostri eroi di giungere a destinazione.

Il set, come dicevamo, è imponente: è composto infatti da ben 6.167 pezzi, risultando quindi uno dei più grandi realizzati dalla compagnia danese. Il set LEGO Il signore degli anelli: Gran Burrone sarà in vendita a partire dall’8 marzo sul sito ufficiale LEGO, e nei LEGO Store, a 499,99 euro. Gli utenti VIP avranno la possibilità di acquistarlo in anteprima a partire dal 5 marzo, ricevendo anche in omaggio il set BrickHeadz che include Frodo e Gollum.