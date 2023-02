nPerf ha pubblicato il nuovo Barometro delle connessioni fisse Internet in Italia 2022 che premia Fastweb. L’operatore ha ottenuto il punteggio più alto nell’analisi di nPerf, superando la concorrenza grazie, soprattutto, ad una velocità media in download e in upload molto elevata.

Dati positivi arrivano anche per la latenza. Da notare, inoltre, che Fastweb ha ottenuto il punteggio più alto al termine dell’analisi di nPerf anche nel “focus” sulla fibra ottica FTTH ovvero andando a considerare esclusivamente i dati delle connessioni in fibra ottica, tralasciando i dati legati alle altre tecnologie come l’ADSL e la fibra mista rame FTTC. Vediamo i dettagli completi:

Fastweb premiata da nPerf: è sua la migliore rete fissa in Italia

I dati del Barometro delle connessioni fisse Internet in Italia 2022 di nPerf parlano chiaro: Fastweb ha la rete fissa migliore in Italia, garantendo prestazioni al top sia per quanto riguarda la velocità in download che in upload. Bene anche l’analisi sui tempi di latenza. La tabella qui di seguito conferma come Fastweb sia al primo posto della graduatoria in termini di velocità, precedendo TIM, Tiscali, Vodafone e WINDTRE.

Per quanto riguarda la latenza, invece, WINDTRE supera, di poco, Fastweb che comunque si porta a casa un ottimo secondo posto. La classifica complessiva, calcolata in base a un sistema di valutazione definito da nPerf, premia Fastweb. Ecco i risultati:

Molto interessante anche l’analisi sulle connessioni FTTH in Italia del Barometro nPerf 2022. Limitando l’analisi alle sole connessioni in fibra ottica FTTH (l’unica tecnologia che prevede un collegamento al 100% in fibra ottica) e non considerando altre tecnologie alternative, come la fibra mista rame FTTC e l’ADSL, Fastweb si conferma al primo posto.

In questo caso, l’analisi tiene conto anche di Iliad e Sky WiFi, due player di riferimento del mercato delle connessioni in fibra ottica. È proprio Iliad che fa segnare i valori migliori in termini di velocità in download e upload. I dati sulla latenza, invece, premiano Fastweb che, complessivamente, ottiene il primo posto nell’analisi nPerf anche in questa categoria. Ecco i risultati:

Le connessioni Fastweb garantiscono una velocità di 146 Mb/s in download e 72 Mb/s in upload ma limitando l’analisi alla fibra ottica si sale fino a 355 Mb/s in download e 205 Mb/s in upload. Dati positivi anche per quanto riguarda la latenza, ridotta a 24 ms che scendono a poco più di 15 ms restringendo l’analisi alla sola fibra ottica FTTH. L’intero report di nPerf con i dati completi e i dettagli relativi alla metodologia di calcolo è disponibile al link in fonte.