Dopo l’annuncio di inizio mese, dove Sony dichiarava conclusa la penuria di PS5, torniamo a parlare della console in questione, o meglio di alcune sue varianti.

Non sarebbe in programma una PS5 Pro, ma potrebbe arrivare presto una versione rinnovata

Tom Henderson di Insider Gaming ha rilasciato alcune interessanti dichiarazioni su Twitter, stando alle sue fonti Sony avrebbe intenzione di lanciare una PS5 Gen 2 nel mese di settembre 2023, iniziando la produzione di massa intorno ad aprile.

Ciò porrebbe la parola fine sulla presunta esistenza di una versione Slim della console, che altro non sarebbe se non una versione rivisitata e con lettore rimovibile dell’attuale modello di PlayStation 5; a dare manforte alle dichiarazioni di Henderson c’è un altro leaker, @Zuby_Tech, secondo cui Sony avrebbe in programma l’inizio della produzione di un nuovo modello di PS5 in aprile con anche un annuncio in programma.

La differenza principale tra le due dichiarazioni riguarda la presunta PS5 Pro, console di cui Henderson esclude l’esistenza con le seguenti parole:

Per quanto riguarda se ci sarà una versione Pro di PS5 in questa generazione, non ne sono del tutto sicuro. Non sembra che la versione normale sia stata ancora completamente utilizzata e probabilmente non sarà disponibile in massa fino alla fine dell’anno. Tutto quello che posso dire è che ho sentito parlare più di PS6 che di una PS5 Pro.

Effettivamente la questione ha senso, Sony ha avuto diversi problemi negli ultimi tempi a causa della carenza delle componenti e del conseguente aumento dei costi di produzione, cose che hanno contribuito a frenare la diffusione di PS5 rimasta latitante dai negozi per diverso tempo; lanciare un modello Pro, con un costo più alto, potrebbe non restituire l’effetto sperato, motivo per cui l’azienda potrebbe limitarsi a immettere sul mercato un modello leggermente rivisitato, attendendo il momento giusto per presentare PS6.

