Le aziende che vogliono creare una propria criptovaluta ora possono farlo con assoluta semplicità, grazie a Cryptosmart. L’exchange ha infatti creato una nuova funzionalità grazie alla quale è possibile non solo creare il proprio progetto, ma anche accluderlo alle contrattazioni dello scambio di criptovalute. Il servizio è assolutamente completo, affiancando gli interessati per ogni aspetto, dalla creazione agli aspetti tecnologici, fiscali, legali e concernenti il marketing.

Cryptosmart lancia un servizio per la creazione di criptovalute aziendali

La nuova funzionalità lanciata da Cryptosmart è rivolta alle aziende intenzionate a creare una propria criptovaluta. Il servizio predisposto è in grado di spianare la strada verso il listing sulla stessa piattaforma, affrontando gli aspetti più ostici come lo sviluppo di uno smart contract e delle dApp, la definizione del libro bianco (il documento in cui si spiega nel dettaglio a cosa serva l’asset virtuale creato) o, ancora, la tokenomics (il modello economico che ci si prefigge di conseguire).

Ad aiutare le imprese che vorranno misurarsi con questo genere di prova saranno consulenti legali e fiscali specializzati in norme crypto, che si aggiungeranno agli esperti di marketing al fine di condurre la nuova creazione non solo sul mercato, ma anche verso un auspicabile successo.

Occorre infatti considerare che per molte aziende uno degli ostacoli maggiori è rappresentato dalla necessità di reperire capitali da poter impiegare nei futuri piani di sviluppo. Considerate le difficoltà frapposte dal mondo bancario tradizionale in tal senso, il lancio di una moneta virtuale può rappresentare una soluzione interessante, ma complicato da realizzare sul piano prettamente tecnico.

Questo genere di coin, però, può anche risultare prezioso dal punto di vista del puro e semplice marketing, ad esempio in termini di fidelizzazione della clientela. Il modello può essere in effetti quello scelto dalle società di calcio che hanno aderito alla proposta di Sorare, le quali hanno lanciato sondaggi e campagne rivolte al merchandising espressamente rivolte proprio ai possessori di utility token.

Inoltre, il lancio di una criptovaluta è in grado di regalare una maggiore reputazione all’azienda, qualificandola come avanzata da un punto di vista tecnologico. Dal punto di vista pubblicitario, di conseguenza, il vantaggio può rivelarsi in effetti notevole, in un momento storico in cui la tendenza all’innovazione è vista con un occhio di riguardo dall’opinione pubblica.

Proprio per questo motivo l’iniziativa di Cryptosmart potrebbe essere accolta con notevole favore dalle aziende, soprattutto in ragione del fatto che l’exchange andrebbe ad affiancarle nella fase di preparazione e di lancio, eliminando un gran numero di complicazioni tecniche.

