Lo strumento di ripristino di una configurazione precedente di Windows può evitare la seccatura di dover reinstallare il sistema operativo e le applicazioni, con il rischio di perdere dati importanti oltre al tempo.

Purtroppo questo strumento è attualmente un salto nel buio per gli utenti della versione 22H2 di Windows 11, in quanto Microsoft ha confermato che l’utilizzo dei punti di ripristino potrebbe creare problemi con alcune applicazioni.

Secondo quanto riportato nel post ufficiale sul sito Web Microsoft, il bug non riguarda tutte le app, ma quelle proprietarie e di terze parti che utilizzano il formato MSIX per il pacchetto, come ad esempio Blocco note, Paint, Office, Cortana, Terminale.

I tipici problemi che l’utente può riscontrare sono i seguenti:

L’app non si avvia e viene visualizzato un messaggio di errore “Questa app non può essere aperta”.

L’app potrebbe avere più voci nel menu Start.

Un’app potrebbe non rispondere quando l’utente tenta di avviarla.

Potrebbe verificarsi un errore di I/O, seguito dall’app che non risponde e quindi l’app si arresta in modo anomalo.

L’app viene eseguita solo al secondo tentativo

Come riparare le app Windows che non funzionano

Come soluzione il colosso di Mountain View suggerisce di provare una delle seguenti pratiche:

Provare ad avviare nuovamente l’app.

Provare a reinstallare l’app da Microsoft Store.

Provare a reinstallare l’app dalla fonte originale da cui è stata installata per la prima volta.

Provare a eseguire Windows Update

Se questi tentativi dovessero fallire è possibile ottenere ulteriori informazioni sulla riparazione di app e programmi in Windows qui.

