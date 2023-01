Se stavate cercando una buona occasione per comprare le Apple AirPods Pro 2, sappiate che su Amazon sono disponibili a un ottimo prezzo. Non si tratta del minimo storico, perché Esselunga circa un mese fa le aveva proposte a una cifra ancora più bassa, ma l’occasione è ghiotta lo stesso, sia per il prezzo che per il fatto che chi le propone è Amazon, con tutto quello che ne consegue.

Apple AirPods Pro 2 in offerta su Amazon

Prima di passare ai dettagli, due parole sul modello in questione. Per chi non le conoscesse sono delle cuffie true wireless recenti, le più pregiate di Apple. Rispetto alla precedente generazione le nuove AirPods Pro 2 sono molto simili in termini di design, ma vantano alcune novità di rilievo.

Ad esempio permettono di alzare e abbassare il volume con uno swipe, sono dotate del nuovo chip H2 che consente di creare profili audio personalizzati, promettono una capacità di filtraggio dei rumori indesiderati superiore, oltre alla modalità trasparenza e, non da ultimo, sono aggiornate anche dal punto di vista della connettività con Bluetooth 5.3.

Apple le propone al prezzo di 299 euro (listino), ma grazie all’offerta in questione, potete acquistarle su Amazon a 249 euro, ben 50 euro in meno che equivalgono a uno sconto del 17%, davvero niente male considerando la media dei ribassi di Apple, oltre al fatto che si tratta di un prodotto rilasciato da poco.

Beneficiano ovviamente della spedizione Amazon Prime (potete abbonarvi da qui) e di tutto quello che ne consegue, e le potete comprare direttamente da questo link.

Acquista subito le Apple AirPods Pro 2 su Amazon a 249 euro

