È il momento giusto per acquistare le AirPods Pro 2 al prezzo scontato. La seconda generazione delle cuffie true wireless “pro” di casa Apple è, infatti, protagonista di un’ottima offerta proposta da Esselunga. Nei negozi aderenti all’iniziativa, infatti, è possibile acquistare la seconda generazione di AirPods Pro con un risparmio di 80 euro rispetto al prezzo di listino. Ecco i dettagli della promozione:

AirPods Pro 2: in offerta da Esselunga fino a fine 2022

Per queste ultime settimane di 2022 è possibile acquistare le AirPods Pro 2 a prezzo scontato direttamente da Esselunga. La promozione è attiva da oggi in tutti i negozi Esselunga aderenti alla nuova Offerta Tech della catena. Grazie a quest’offerta, fino al prossimo 31 dicembre, è possibile acquistare le AirPods Pro 2 al prezzo scontato di 219 euro invece di 299 euro con un taglio netto di 80 euro sul prezzo.

Ricordiamo che le cuffie true wireless di casa Apple sono sul mercato dallo scorso mese di settembre. Il taglio di prezzo proposto da Esselunga, considerando anche il periodo di festività, è davvero un’ottima offerta. Naturalmente, le unità disponibili non sono tantissime e, quindi, conviene sbrigarsi a completare l’acquisto se siete interessati alle AirPods Pro 2 a prezzo scontato. Dal sito di Esselunga potete verificare quali sono i punti vendita aderenti alla promozione.

Come sottolineato in precedenza, c’è tempo fino al prossimo 31 dicembre per sfruttare la promozione. Se non avete un negozio Esselunga nei dintorni (ricordiamo che la catena è presente solo nel Nord Italia) potete sempre fare riferimento all’offerta Amazon per le AirPods Pro 2 disponibili attualmente al prezzo scontato di 262 euro con possibilità anche di acquisto a rate.

