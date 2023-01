Un bizzarro bug di Windows sta creando dei grattacapi agli amministratori IT che stanno ricevendo chiamate da utenti infuriati perché non trovano più le scorciatoie alle applicazioni.

Vari amministratori stanno segnalando via Twitter un problema in Windows che sta causando la scomparsa dei collegamenti alle applicazioni nel menu Start o nella barra delle applicazioni.

L’inconveniente sembra riguardare le aziende e le organizzazioni che utilizzano Microsoft 365 e Windows Defender per la protezione da malware, virus e altre minacce, in quanto Microsoft afferma di aver ricevuto segnalazioni secondo cui una determinata impostazione di ASR sembra essere responsabile del problema.

Spariti i collegamenti alle app in Windows, ecco le possibili soluzioni

Gli amministratori IT stanno attualmente cercando di aggirare il problema impostando la regola “Blocca chiamate API Win32 dalla macro di Office” su “solo controllo”.

Microsoft afferma di aver ripristinato la regola per prevenire ulteriori impatti mentre indaga ulteriormente sulla questione, tuttavia il colosso di Redmond non ha fornito una soluzione alternativa o una guida su come poter recuperare i collegamenti sui computer interessati.

Gli amministratori IT si stanno rassegnando a dire ai propri utenti Windows di avviare manualmente le proprie app da dove sono installate o utilizzando il percorso Start>Esegui e digitando il nome dell’eseguibile, con tutte le imprecazioni del caso. Se non altro gli utenti privati di Windows non sono interessati da questo strano bug.

Potrebbe interessarti: Come installare Windows 11