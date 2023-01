Mercedes ha introdotto la nomenclatura EQ sulle sue vetture di serie nel 2019 quando presentò il SUV EQC e da allora la casa automobilistica ha applicato il marchio un po’ ovunque, dalle versioni elettriche di modelli convenzionali come l’EQB, a modelli unici come il SUV EQS, fino a prototipi come l’EQXX a lunga percorrenza.

In vista di una completa transizione alla propulsione elettrica sembra che Mercedes stia pianificando l’abbandono del marchio EQ che avrebbe poco senso in un futuro.

Mercedes abbandonerebbe il marchio EQ già dal 2024

Stando a quanto riferito dal quotidiano tedesco Handelsblatt, Mercedes abbandonerebbe il marchio EQ alla fine del 2024, quando dovrebbe debuttare la sua prossima ondata di auto compatte.

Tuttavia in una dichiarazione a Reuters, un portavoce della casa automobilistica ha affermato che è “troppo presto” per divulgare i piani relativi al marchio EQ, rivelando che Mercedes ne “adatterà” l’uso dato che gioca ancora un ruolo chiave nell’attuale strategia per i veicoli elettrici dell’azienda, che inoltre passerà a una gamma di soli veicoli elettrici entro il 2030.

Il tutto sembra verosimile considerando che probabilmente in futuro non avrà più senso specificare che un’auto è elettrica, come ad esempio per la recente Mercedes EQE AMG.

