Sono disponibili in Italia da oggi le cuffie true wireless Huawei FreeBuds 5i, modello che arriva sul mercato assieme a Huawei MateBook D 15 e a MatePad SE 10.4 (e MateBook 14). Sono prodotti che abbiamo già avuto modo di conoscere nelle scorse settimane ma che, a partire da oggi sono effettivamente acquistabili, ragion per cui, per chi fosse interessato, può tornare utile un veloce riassunto con le principali informazioni da sapere, con tanto di link all’acquisto e promozioni varie.

Caratteristiche e funzioni di Huawei FreeBuds 5i, MateBook D 15, MateBook 14 e MatePad SE 10.4

Huawei FreeBuds 5i

Partiamo dal prodotto più economico del terzetto, ossia Huawei FreeBuds 5i. Sono delle cuffie true wireless che puntano forte sul rapporto qualità – prezzo, proponendo a meno di 100 euro un sistema di cancellazione attiva del rumore (ANC), la funzione Dual Device per connetterle a più dispositivi (anche di diversi sistemi operativi) in contemporanea, la certificazione IP54 contro schizzi d’acqua e polvere e la tecnologia Hi-Res con annesso un sistema di equalizzazione apposito.

Le Huawei FreeBuds 5i sono anche piuttosto longeve in termini di autonomia, visto che promettono ben 7 ore e mezza di uso continuativo e fino a 28 ore grazie alla ricarica extra della custodia di ricarica, che garantisce fra l’altro 4 ore di riproduzione in appena 15 minuti.

Huawei MateBook D 15 (e MateBook 14)

L’altro prodotto di Huawei ad arrivare sul mercato italiano oggi è MateBook D 15, un portatile di fascia medio-bassa dotato di processori Intel Core di 11esima generazione (i5-1155G7) e scheda grafica Intel Iris Xe. A bordo monta 8 o 16 GB di RAM e 512 GB di SSD NVMe, e uno schermo IPS con risoluzione Full HD da 15″ in 16:9 certificato TÜV Rheinland Low Blue Light e Flicker Free. C’è Windows 11 Home di serie, e il supporto alla tecnologia Super Device di Huawei che semplifica la connessione con altri dispositivi.

In aggiunta, arriva in Italia anche Huawei MateBook 14, con processori Intel Core di undicesima generazione, display con risoluzione 2K, 16 GB di RAM, SSD da 512 GB e Wi-Fi 6.

Huawei MatePad SE 10.4

L’ultima novità annunciata dal colosso cinese è Huawei MatePad SE 10.4, un tablet che vanta un display da 10,4″ 2K (225 PPI la densità) e realizzato in alluminio, da 440 grammi. A bordo come sistema operativo c’è HarmonyOS 3, mentre per il resto segnaliamo i due altoparlanti Huawei Histen 8.0 e la configurazione per il mercato italiano, quella con 4 GB di RAM e 64 GB di memoria interna.

Disponibilità, prezzi italiani e promozioni

Come anticipato, tutti e tre (4) i prodotti citati sono disponibili in Italia a partire da oggi, 9 gennaio 2023. Le cuffie Huawei FreeBuds 5i costano di listino 99,90 euro sullo store ufficiale (nei colori Ceramic White, Nebula Black e Isle Blue), ma è in vigore un codice sconto, AAFREEBUDS20, che permette di risparmiare ben 20 euro. In più c’è anche una custodia protettiva in regalo.

Acquista le Huawei FreeBuds 5i a 79,90 euro col coupon AAFREEBUDS20

Lato notebook, Huawei MateBook D 15 costa di listino 799 euro su Huawei Store (nella versione con 8 GB di RAM e 512 GB di SSD), ma fino al 31 gennaio 2023, è possibile beneficiare di un coupon di sconto del valore di 100 euro. Per approfittarne basta toccare o cliccare sul banner presente nella pagina prodotto che segue. Se ciò non bastasse c’è anche il mouse Huawei Bluetooth Mouse 2 in regalo (vale 59 euro).

Acquista Huawei MateBook D 15 a 699 euro con mouse in regalo

L’altra novità che arriva oggi sul mercato italiano è Huawei MateBook 14, che di listino costa 1.149 euro ma che fino al 31 gennaio è acquistabile in offerta grazie a un codice di sconto di 150 euro. Per usufruirne, stesso discorso fatto sopra: basta toccare il banner della pagina su Huawei Store. In questo caso l’omaggio è Huawei Sound Joy (un altoparlante portatile che vale ben 109,99 euro).

Acquista Huawei MateBook 14 a 999 euro con speaker in regalo

E per concludere Huawei MatePad SE 10.4″ in versione con 4 GB di RAM e 64 GB di memoria interna, che di listino costa 239,90 euro. Anche lui è disponibile da oggi su Huawei Store con i seguenti extra validi fino al 31 gennaio: la Folio Cover, 3 mesi di abbonamento Cloud da 200 GB gratis e coupon sconto di 20 euro con il codice AMPSE20 da inserire in fase di pagamento.

Acquista Huawei MatePad SE 10.4 a 219,90 euro con coupon AMPSE20

