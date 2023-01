Al CES 2023 di Las Vegas c’è anche LG, che rinnova la sua gamma di portatili presentando le nuove versioni di LG gram Ultraslim e LG Gram Style, oltre ai modelli della serie LG gram e ai 2-in-1. A bordo di questi notebook prendono posto le nuove CPU Intel Core di 13esima generazione presentate nella medesima cornice poche ore fa, portatili che il produttore presenta anche per il mercato italiano, che li accoglierà con buona probabilità di qui alle prossime settimane. Intanto, scopriamone le caratteristiche e peculiarità principali.

Caratteristiche e peculiarità dei nuovi LG gram 2023

Una breve introduzione per specificare le caratteristiche in comune di tutti i nuovi LG gram 2023 presentati al CES. A bordo, ci sono i processori Intel Core di 13esima generazione, la scheda grafica abbinata Intel Iris Xe Graphics, memorie RAM da 8 a 32 GB di tipo LPDDR5 e SSD Gen 4 NVMe da 256 GB a 1 TB. Oltre alla webcam con risoluzione Full HD, la certificazione MIL-810H che ne attesta un certo livello di resistenza è un’altra delle caratteristiche comuni a questi nuovi notebook di LG.

L’ultrabook LG gram Ultraslim

Il più sottile e leggero della nuova famiglia LG gram si chiama non a caso Ultraslim, noto in codice come 15Z90RT. Si tratta del modello pensato per chi è alla ricerca della massima portabilità, ma che non intende sacrificare le dimensioni dello schermo, considerando che, nonostante gli ingombri (10,99 mm lo spessore da chiuso) e il peso sotto il chilo (998 grammi), monta un pannello da 15,6″.

Come anticipato, LG gram Ultraslim, come gli altri due modelli presentati al CES 2023, monta uno schermo OLED. Tale pannello è dotato di un rivestimento pensato per minimizzare i riflessi, Anti-glare Low Reflection (AGLR), vanta una risoluzione Full HD, refresh rate a 60 Hz e una luminosità di picco di 400 nit. La batteria è da 60 Wh.

Gli eleganti LG gram Style 14 e 16

Sono due i nuovi LG gram Style svelati a Las Vegas nelle scorse ore: un 14″ e un 16″ noti anche come 16Z90RS e 14Z90RS. La loro peculiarità sta nell’eleganza con cui si presentano, con quel raffinato design in vetro che li distingue per bene. L’altra chicca la si trova nella retroilluminazione del touchpad a LED, che si accende a contatto con le dita.

Discorso display, sono dotati di schermi in 16:10 OLED con risoluzione WQXGA+ col medesimo trattamento anti-riflessi citato poc’anzi ma con una frequenza di aggiornamento doppia, a 120 Hz in questo caso (si ferma a 90 Hz il 14″). Non manca il supporto all’audio Dolby Atmos, mentre la batteria è da 80 Wh per LG gram Style da 16″, da 72 Wh per il modello da 14″.

I convertibili LG gram 2-in-1

LG rinnova anche la sua serie di convertibili LG gram 2-in-1 presentando due modelli in versioni da 16″ e 14″ (nomi in codice 16T90R e 14T90R). Sono chiaramente dotati di schermi touchscreen compatibili anche con le stylus quali la LG Stylus (Wacom AES 2.0), display che vantano dei pannelli IPS protetti da Corning Gorilla Glass Victus e in formato 16:10.

Il modello da 16″ vanta uno schermo con risoluzione WQXGA e una batteria da 80 Wh; mentre la versione più piccola da 14″ si ferma alla WUXGA e a 72 Wh per quanto riguarda la batteria.

LG gram 14, 15 16 e 17

Chiudiamo con gli altri LG gram 2023 che fanno parte della nuova collezione. 17Z90R, 16Z90R, 15Z90R e 14Z90R sono i nomi in codice relativi a una famiglia composta da notebook dotati di schermi IPS da 14″, 15″, 16″ e 17″, con frequenza d’aggiornamento variabile (VRR) e rivestimento antiriflesso.

A bordo dei modelli da 16 e 17 pollici, dotati di schermi con risoluzione maggiore (WQXGA), c’è una scheda grafica dedicata, la GPU NVIDIA GeForce RTX 3050 da 4 GB. Per tutti non manca l’integrazione di Dolby Atmos a tutto beneficio dell’intrattenimento. Considerando le differenti diagonali degli schermi, cambia di conseguenza la capacità delle batterie montate in questi LG gram: in ordine per i modelli 14 e 15 72 e 80 Wh; mentre per i più grandi 80 Wh per le varianti standard e 90 Wh con la GPU NVIDIA integrata.

Disponibilità e prezzi della nuova linea LG gram 2023

Nelle scorse ore LG ha annunciato la nuova serie gram 2023 per il nostro mercato, pur senza comunicare informazioni relative ai prezzi e alla disponibilità effettiva. Alla luce di questo, immaginiamo che serviranno ancora delle settimane per conoscere tempi e cifre relativa all’Italia. Ma non appena ne sapremo di più vi aggiorneremo come sempre di conseguenza.

