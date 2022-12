In occasione del NIO Day 2022, il produttore cinese di veicoli elettrici ha presentato due nuovi modelli di SUV che si caratterizzano per un design curato e accattivante: stiamo parlando di NIO ES8 e NIO EC7.

Il produttore ci ha tenuto a mettere in evidenza che entrambe queste nuove auto elettriche sono basate sull’ultima piattaforma di seconda generazione di NIO e sono in grado di offrire agli utenti un’esperienza oltre le aspettative in termini di design, prestazioni, comfort, intelligenza, sicurezza e sostenibilità.

Le principali caratteristiche di NIO ES8 ed EC7

Iniziando da NIO ES8, si tratta di un un SUV elettrico intelligente a sei posti, basato sulla piattaforma di seconda generazione del produttore asiatico e forte di due motori elettrici con una potenza massima di 480 kW, capaci di garantire un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 4,1 secondi.

Tra i suoi punti di forza vi è anche il sistema frenante, che a dire del produttore è in grado di arrestare la corsa da 100 Km/h a 0 Km/h in appena 34 metri.

Passando a NIO EC7, tra i suoi principali punti di forza vi è un sistema basato su un motore a induzione da 300 kW combinato con un motore a magneti permanenti da 180 kW, grazie al quale l’auto è capace di accelerare da 0 a 100 km/h in appena 3,8 secondi, risultato che permette a questo veicolo di conquistare il titolo di SUV NIO più veloce e proporsi come valido rivale di AUDI e-tron.

Ma tra i punti di forza di NIO EC7 vi è anche l’aerodinamica: grazie a un coefficiente di resistenza di soli 0,230 cd, infatti, tale veicolo conquista il titolo di auto elettrica più aerodinamica a livello globale.

Il produttore non ha voluto trascurare il design e ha quindi dotato questo veicolo di un tetto apribile panoramico di 1,94 metri quadrati con cinque livelli di illuminazione regolabile.

Prezzi e disponibilità

NIO ES8 sarà venduto in Cina a un prezzo di circa 70.000 euro con batteria da 75 kWh e di circa 78.000 euro con batteria da 100 kWh, con esordio in programma per giugno 2023.

NIO EC7 dovrebbe arrivare sul mercato in Cina a maggio 2023 al prezzo di circa 65.000 euro con batteria da 75 kWh e di circa 73.000 euro con batteria da 100 kWh.