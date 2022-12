Finalmouse è un marchio noto per la realizzazione di mouse per PC con design assai appariscenti e spesso con disponibilità limitate. Il brand ha da poco annunciato Centerpiece, la sua prima tastiera che porta il concetto di design dell’azienda a un livello estremo.

Finalmouse Centerpiece è una tastiera meccanica dotata di un proprio display che mostra immagini animate attraverso i copritasti e gli interruttori trasparenti con i caratteri appena visibili lateralmente, offrendo un’esperienza tanto suggestiva quanto appariscente.

Finalmouse non ha condiviso dettagli come la risoluzione o la frequenza di aggiornamento del display integrato nella tastiera Centerpiece, ma afferma che lo schermo è animato da “skin interattive” che utilizzano Unreal Engine 5. Centerpiece è dotato di CPU e GPU integrate, quindi non grava sulle risorse del sistema al quale è connessa.

Non è chiaro con quante skin verrà lanciata questa bizzarra tastiera, ma nel video promozionale Finalmouse ha mostrato una varietà di possibilità, dai pesci che fuggono all’acqua che si increspa in corrispondenza dei tasti premuti, fino agli animali che pascolano e agli effetti animati 3D attivati dalla pressione dei tasti.

Il brand aggiunge che sarà disponibile uno store dove poter acquistare skin create da artisti da riprodurre sul display della tastiera con la possibilità di alternarne fino a tre agendo su un apposito interruttore laterale.

Lo schermo sfrutta un vetro laminato che l’azienda chiama DisplayCircuit racchiuso da guarnizioni che creano “un’acustica di digitazione e una sensazione diversa da qualsiasi altra”.

Oltre all’appariscente display, la tastiera Centerpiece utilizza interruttori meccanici basati sui Black Ink lineari di Gateron dotati di una corsa di 4 mm e azionabili con 60 g di forza. Per questa tastiera gli interruttori dovrebbero attivarsi più rapidamente e avere specifiche leggermente diverse, inoltre la società ha affermato che venderà anche una versione degli interruttori analogici da tastiera che utilizzano sensori ad effetto Hall, in modo che gli utenti possano impostare a piacere il punto di attivazione.

Finalmouse ha creato questo prodotto per stupire e probabilmente ha centrato l’obiettivo. Il brand ha affermato che la tastiera Centerpiece sarà disponibile all’inizio del prossimo anno al prezzo di 349 dollari. Qui sotto trovate il video che rende l’idea di cosa è in grado di offrire.

