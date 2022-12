Le Samsung Galaxy Buds2 Pro sono le più recenti cuffie premium del produttore sudcoreano. Costano, ma grazie a un’offerta disponibile su eBay è possibile portarsele a casa a cifre decisamente inferiori rispetto al listino: quasi a metà prezzo in questo caso. Merito di un coupon che va a scontare del 15% il prezzo già scontato e che permette di risparmiare praticamente 100 euro sul prezzo consigliato da Samsung. Ecco tutti i dettagli e le informazioni per approfittarne.

Le Samsung Galaxy Buds2 Pro costano quasi la metà con quest’offerta

Di listino le Samsung Galaxy Buds2 Pro costano 229 euro, grazie all’offerta in questione di eBay sono acquistabili a 130,04 euro (più 4,90 euro di spedizione). Dovrebbe bastare questo per comprendere la portata di una tale promozione, che acquisisce valore anche in virtù del fatto che parliamo di un prodotto che ha sul groppone giusto qualche mese.

Comunque, per chi non lo sapesse, si tratta di un prodotto ufficializzato lo scorso agosto che vanta un sistema audio Hi-Fi a 24 bit (compatibile con i più recenti Samsung Galaxy: dalla One UI 4.0 in poi) e dotate del nuovo codec Samsung Seamless. Rispetto alla precedente generazione sono più piccole e comode da indossare, e vantano un sistema di cancellazione del rumore piuttosto avanzato. Per maggiori dettagli vi suggeriamo la lettura della nostra recensione.

Ciò detto, passiamo ai dettagli dell’offerta. Le Samsung Galaxy Buds2 Pro in questione rientrano nella promozione promossa come “offerte di Natale” di eBay, promo per la quale il marketplace ha reso disponibile un coupon che vale il 15% di sconto (fino a 50 euro per utilizzo), valido fino a domenica, 25 dicembre. Per usufruirne basta inserire il codice sconto FESTE22 nello spazio apposito prima del pagamento.

Lo store che le propone è al prezzo più basso (130,04 euro invece di 229,99) è Monclick Italia, una sicurezza, a cui bisogna aggiungere i 4,90 euro per la spedizione (la cui consegna non è purtroppo prevista entro Natale). Il link per approfittarne lo trovate qui di seguito, al di sotto del quale c’è un’alternativa non altrettanto conveniente ma utile nel caso in cui le scorte dovessero finire, o magari le preferiste in rosa anziché in nero.

