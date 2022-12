Dasung è uno dei principali produttori nel settore degli schermi e-ink, e ha da poco presentato il nuovo Paperlike U, il primo monitor e-ink curvo da 25,3 pollici al mondo con connettività wireless. Scopriamolo insieme.

Paperlike U è il primo del suo genere

Uno schermo e-ink offre diversi vantaggi rispetto ai display tradizionali, quello forse più importante riguarda il minore affaticamento per gli occhi dell’utilizzatore, a patto ovviamente di non dover lavorare con i colori, in quel caso sarebbe un dispositivo inutile.

Paperlike U ha una curvatura di 4.000R, non così accentuata da risultare fastidiosa, ma abbastanza da fornire un adeguato senso di immersione, tipico dei display curvi. Il monitor è realizzato interamente in alluminio, costruito partendo da un unico pezzo di metallo con un processo unibody, pesa 3,3 Kg e ha uno spessore di soli 8 mm.

L’azienda ha dotato Paperlike U di una tecnologia perfezionata nel corso di nove anni di sviluppo, in grado di garantire al display un’alta frequenza di aggiornamento e una velocità maggiore, tanto da poter essere paragonato, da questo punto di vista, agli schermi LCD; ciò consente all’utente di utilizzare il monitor per diversi compiti dalla lettura, alla navigazione web, alla modifica di documenti, alla programmazione e persino alla visualizzazione di contenuti multimediali (a patto ovviamente di rinunciare ai colori).

Il monitor è in grado di offrire una luce frontale morbida e uniforme con tre modalità differenti: luce fredda, luce calda e luce mista; l’utente ha ovviamente facoltà di modificare a proprio piacimento la temperatura del colore e la luminosità. La luce frontale può anche essere completamente disattivata, qualora la luce ambientale presente fosse sufficiente, dando così modo all’utente di godere a pieno dello schermo e-ink.

Una delle caratteristiche più innovative di Paperlike U è la funzione di connettività wireless, in grado di offrire una visualizzazione a bassissima latenza anche dalla lunga distanza, dando modo agli utenti di mantenere una postazione di lavoro più ordinata rinunciando a qualche cavo. Il monitor è già disponibile per le prenotazioni in Cina, ma attualmente non ci sono informazioni ufficiali circa un’eventuale arrivo in altri mercati.

Potrebbe interessarti anche: i migliori monitor di dicembre 2022, ecco i nostri consigli per l’ufficio, il gaming e la grafica