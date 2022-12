La notizia non è nuova, l’intenzione di Microsoft di dismettere l’ormai vetusto browser web Internet Explorer è nell’aria già da un po’, tanto che le manovre associate sono iniziate a giugno di quest’anno. Tuttavia l’eliminazione graduale del browser in questione, fa sì che esso resista ancora su diversi dispositivi sparsi per il mondo, nell’attesa che si compia l’intero ciclo; ora Microsoft ha stabilito una data ufficiale per la definitiva morte del famoso browser.

Internet Explorer 11 verrà completamente disabilitato a partire dal 14 febbraio 2023

A quanto pare dunque il colosso di Redmond ha intenzione di porre fine al ciclo vitale del browser (che per molti utenti è IL browser, applicativo immediatamente associato alla navigazione web) a febbraio 2023, inizialmente l’azienda aveva affermato che Internet Explorer 11 sarebbe stato disabilitato tramite un aggiornamento di Windows, mentre ora apprendiamo che ciò avverrà grazie ad un aggiornamento di Edge, con lo scopo di facilitare e rendere meno traumatico il passaggio da un browser all’altro per gli utenti.

Da febbraio 2023 dunque il browser non sarà più disponibile per Windows 10, Windows 8.1 e Windows 7, l’azienda inoltre rimuoverà qualsiasi riferimento visivo da Windows 10 tramite l’aggiornamento Patch Tuesday di giugno, andando conseguentemente ad eliminare in maniera definitiva il logo del browser dalla barra delle applicazioni e dal menù Start.

Nonostante come abbiamo visto qualche mese fa ci sia attualmente la possibilità di utilizzare Internet Explorer in Windows 11 con un trucchetto, Microsoft ha comunque predisposto una specifica modalità IE, progettata per consentire agli utenti aziendali di continuare ad utilizzare Internet Explorer per alcune risorse specifiche non supportate dai browser moderni; provando dunque ad aprire un sito web che richiede Internet Explorer, utilizzando Edge, l’utente verrà automaticamente reindirizzato alla modalità IE.

Ad ogni modo non saranno molti gli utenti disposti a versare una lacrima per questa perdita, Internet Explorer ha sicuramente fatto la storia della navigazione web, rappresentando per molti il primo approccio con questo mondo e ricoprendo il ruolo di pietra miliare del settore, settore ormai fortemente dominato dal concorrente Google Chrome.

