Nelle ultime ore è arrivato un annuncio che farà probabilmente piacere agli utenti di PayPal attenti al mondo delle criptovalute: il colosso dei pagamenti online ha stretto una nuova alleanza con MetaMask così da offrire, attraverso il noto wallet, uno strumento facile per l’acquisto e la gestione delle crypto.

Al di là della notizia in sé, ciò che ci interessa davvero è il portato concreto di questa collaborazione per gli utenti finali: questi ultimi, se dediti all’acquisto, alla vendita e alla tenuta di criptovalute tramite PayPal, avranno adesso la possibilità di sfruttare il wallet di MetaMask. La partnership si inserisce nel solco del piano di PayPal di ampliare i propri orizzonti per quanto riguarda le possibilità di trasferimento di asset digitali offerte agli utenti.

L’annuncio è arrivato direttamente dai due brand tramite i canali social e specifica come la partnership investa — ovviamente — la società ConsenSys cui MetaMask fa capo. Si parla espressamente di un’integrazione intesa a favorire l’utilizzo di PayPal come metodo di pagamento degli acquisti di ether (ETH) direttamente dall’app di MetaMask.

MetaMask non nasconde l’obiettivo di avvicinare un maggior numero di utenti all’ecosistema Web3 grazie a questa collaborazione strategica.

Per quanto riguarda la disponibilità, è bene precisare che il roll out della novità in discorso partirà la settimana prossima negli USA (fatta eccezione per le Hawaii), richiedendo la versione v.5.13.0 dell’app di MetaMask. Un ristretto numero di utenti può sperimentare l’integrazione in discorso già a partire da oggi.

Our US users will now be able to fund their wallet with ETH via @PayPal! 🦊

Rolling out in the next weeks in the US, excl. Hawaii, through our mobile app (make sure to update to v5.13.0)🧵👇https://t.co/392JwFYF3m

— MetaMask 🦊💙 (@MetaMask) December 14, 2022