Il nuovo wallet biometrico D’Cent promette di rappresentare una vera e propria svolta per quanto riguarda la messa al sicuro delle criptovalute. In un momento in cui oltre ai rovesci del mercato gli investitori in asset virtuali devono far fronte anche ai sempre più insidiosi attacchi degli hacker, il portafogli biometrico basato sul riconoscimento dell’impronta digitale promette infatti di garantire robuste dosi di sicurezza ai propri utenti.

Basta in effetti dare una rapida occhiata alle statistiche relative alla sottrazione di risorse digitali per capire l’entità del fenomeno. In base ai dati pubblicati di recente su Twitter da Peckshield, azienda specializzata in sicurezza informatica, nel corso del 2022 sono state trafugate criptovalute per un valore pari a circa tre miliardi di dollari. Nel solo mese di ottobre, i pirati informatici hanno sottratto ai legittimi proprietari ben 760 milioni, con una decisa accelerata in tal senso.

Di fronte a queste statistiche e ad una minaccia sempre più estesa, l’arrivo sul mercato del wallet biometrico D’Cent potrebbe rappresentare una vera e propria svolta per chi intende mettere e tenere al sicuro i propri Bitcoin o Altcoin. Andiamo quindi ad esaminarne le caratteristiche principali.

D’Cent: di cosa si tratta?

D’Cent è un portafoglio hardware Bluetooth caratterizzato da un design che va a mixare le elevate dosi di flessibilità al grande numero di funzionalità e capacità di rilievo della batteria.

Oltre a mantenere protette le chiavi private, è munito di un chip certificato (EAL5+) e di un sensore per la rilevazione delle impronte digitali, la cui integrazione consente l’effettuazione di transazioni sicure, come del resto la conservazione dei coin posseduti.

Grazie al suo utilizzo, quindi, non solo i token sono sempre disponibili per i pagamenti e le operazioni di trading, ma sono costantemente al di fuori dell’azione dei pirati informatici, ormai visti come una minaccia incombente da chiunque sia dedito all’innovazione finanziaria.

La presenza di uno schermo OLED consente peraltro di visualizzare in ogni momento i dettagli delle transazioni effettuate su un paniere di asset virtuali che comprende oltre ai tradizionali Bitcoin ed Ethereum anche altre criptovalute già conosciute (Litecoin, Ripple, Dashcoin, Zcash, Bitcoin Cash e Bitcoin Gold) e altre in fase di affermazione (Rootstock, Ravencoin, Klaiytn e Monacoin). Un numero il quale è comunque in costante aumento grazie al continuo aggiornamento del firmware. Occorre peraltro sottolineare che con l’avanzamento dei lavori gli utenti non sono costretti a eseguire aggiornamenti o operazioni di ripristino del backup.

Per coloro che sono intenzionati il wallet biometrico D’Cent può essere acquistato su Amazon al prezzo di 91 euro. Sono invece totalmente azzerati i costi di spedizione, con l’invio della merce ordinata presso punti di ritiro disponibili o per gli iscritti ad Amazon Prime.

Leggi anche: Google Wallet è ora disponibile su nuovi dispositivi Fitbit