Nella giornata di ieri, Qualcomm ha presentato una nuova tecnologia per quanto concerne le reti wireless ad alte prestazioni, progettata ad hoc per le reti domestiche e chiamata Qualcomm Wi-Fi 7 Immersive Home.

Si tratta di una piattaforma in grado di gestire connessioni Internet a banda ultra-larga (le connessioni in fibra ottica e 5G di ultima generazione), nonché i dispositivi Wi-Fi ad alte prestazioni che verranno lanciati nel corso dei prossimi due anni.

Qualcomm svela le piattaforme domestiche immersive con Wi-Fi 7

Come anticipato in apertura, Qualcomm ha annunciato due nuove aggiunte al proprio portfolio di Immersive Home Platform, modelli 3210 e 326, aprendo la strada a reti domestiche rivoluzionarie con potenti sistemi mesh Wi-Fi 7 e router gateway a banda larga.

Sul lancio delle nuove piattaforme si è pronunciato Nick Kucharewski, Vice-Presidente Senior e Direttore Generale della divisione Wireless Infrastructure and Networking di Qualcomm:

Abbiamo sviluppato Qualcomm Immersive Home Platform per consentire la connettività ad alte prestazioni in un fattore di forma economico e di basso profilo, offrendo le più recenti innovazioni nel campo delle reti domestiche. Wi-Fi 7 offre nuove e potenti funzionalità che si sperimentano al meglio utilizzando un sistema tri-band. Attraverso questo approccio, la rete Wi-Fi può offrire miglioramenti delle prestazioni sia per i dispositivi nuovi che per quelli legacy.

Cosa offrono le nuove piattaforme domestiche con Wi-Fi 7 di Qualcomm?

Le nuove Qualcomm Wi-Fi 7 Immersive Home Platform sono costruite per supportare le più recenti connessioni a banda larga ad alta velocità e una serie di dispositivi ad alte prestazioni che popolano le odierne case iper-connesse, la piattaforma immersiva Wi-Fi 7 di Qualcomm offre oltre 20 Gbps di capacità di sistema totale in un formato compatto e con un’architettura dei chipset di rete a basso consumo energetico ed economicamente vantaggiosa.

La piattaforma introduce Qualcomm Multi-Link Mesh, una svolta nella connettività di rete domestica che inaugura una nuova era di throughput estremamente elevato e reattività in tempo reale.

La nuova Immersive Home Platform di Qualcomm è stata progettata per consentire la collaborazione, la telepresenza, per supportare realtà aumentata e realtà virtuale, ovvero le applicazioni di gioco immersive della casa di oggi e di domani.

Offrendo copertura multi-Gigabit e bassa latenza per le applicazioni moderne, la piattaforma Qualcomm Wi-Fi 7 Immersive Home con Qualcomm Multi-Link Mesh offre vantaggi immediati in termini di prestazioni sia per i dispositivi già esistenti che per i più recenti dispositivi Wi-Fi 7 connessi.

Condividendo un’architettura comune con la piattaforma Qualcomm Networking Pro Series Wi-Fi 7 già pronta per la produzione, le più recenti piattaforme Qualcomm Immersive Home sono in fase di campionamento e la disponibilità commerciale è prevista per la seconda metà del 2023.

Caratteristiche principali e punti di innovazione

Di seguito riportiamo le caratteristiche delle nuove Immersive Home Platform Wi-Fi 7 di Qualcomm, il cui obiettivo è configurarsi come piattaforme ideali per i sistemi mesh di tutta la casa, consentendo al tempo stesso un numero di utenti più elevato, connessioni a velocità più elevate o requisiti di portata estesa.

Qualcomm Multi-Link Mesh

È una tecnologia che vuole ridefinire la rete domestica attraverso un nuovo modello di collegamenti wireless gestiti dinamicamente (client-facing e mesh-backhaul). L’obiettivo è quello di ridurre al minimo la latenza e offrire un’esperienza di connessione senza ritardi (praticamente in tempo reale) o di ridurre del 75% la latenza in ambienti congestionati: il tutto, viene fatto attraverso un processo di selezione, aggregazione o alternanza di collegamenti tra le bande dello spettro disponibili (ovvero 4 GHz , 5 GHz e 6 GHz ) in base alle condizioni della rete, alla capacità del dispositivo o alla tipologia di rete domestica.

Grazie a questa tecnologia, le piattaforme Immersive Home di Qualcomm possono raggiungere prestazioni decisamente elevate, con copertura multi-Gigabit su aree davvero ampie. Prestazioni estese dello spettro a 5 GHz, con canali a 240 MHz e modulazione QAM 4K in grado di fornire una capacità superiore dell’80% rispetto al Wi-Fi 6. Prestazioni massimizzate dello spettro a 6 GHz, con modulazione QAM a 320 MHz e 4K in grado di fornire una capacità superiore del 140% rispetto al Wi-Fi 6E. Supporto completo per la soluzione Qualcomm AFC chiavi in ​​mano per la copertura multi-Gigabit da un angolo all’altro. La soluzione Qualcomm AFC è già disponibile per l’integrazione dei dispositivi dei clienti e, una volta concesse le approvazioni normative, la soluzione Qualcomm AFC sarà disponibile in commercio per l’uso da parte del pubblico. Supporto per Wi-Fi 7 Multi-Link e Adaptive Interference Puncturing per un funzionamento ottimale anche in ambienti domestici congestionati. Algoritmi intelligenti per evitare la congestione assicurano prestazioni elevate anche in presenza di potenziali interferenze da reti vicine o altri dispositivi. Massima connettività ai più recenti dispositivi ad alte prestazioni, offrendo velocità di picco fino a 5,8 Gbps a un singolo dispositivo connesso.

Grazie a questa tecnologia, le piattaforme di possono raggiungere prestazioni decisamente elevate, con copertura multi-Gigabit su aree davvero ampie. Innovazioni della piattaforma ad alte prestazioni

L’idea di Qualcomm è quella di offrire reti domestiche ad alte prestazioni tramite dispositivi economici (in termini di costo e in termini di consumi energetici), poco ingombranti e basati su architetture di progettazione modulari e scalabili, accelerando il cosiddetto time-to-market (ovvero il lasso di tempo che intercorre tra la progettazione e la commercializzazione di un prodotto). Questi sono i punti principali: Progetto della piattaforma ottimizzato per dimensioni, efficienza energetica ed economicità, incluso l’utilizzo di nodi di processo avanzati e moduli RF front-end (FEM) completamente integrati per l’ottimizzazione delle prestazioni. Configurazioni altamente differenziate per i progetti dei clienti (produttori di terze parti), mettendo a disposizione configurazioni Wi-Fi 7 a tre bande che vanno da 10 a 20 Gbps di capacità wireless di picco (ovvero quasi il doppio della capacità dei sistemi Wi-Fi 6 comparabili).

Sono tanti i produttori interessati a questa nuova tecnologia

Marchi come Linksys, Netgear e TP-Link si sono già registrati per potere sfruttare questa tecnologia, mostrando un certo entusiasmo verso le possibilità che si apriranno grazie al Wi-Fi 7 e alle altre tecnologie che offrono le nuove piattaforme Qualcomm.

Addirittura Netgear ha già fatto sapere di lavorare a stretto contatto con Qualcomm per far sì che la nuova generazione di prodotti Orbi Mesh possa accogliere questa tecnologia.

Se per conoscere i nuovi dispositivi basati sulle piattaforme Immersive Home con Wi-Fi 7 di Qualcomm dovremo attendere, come detto in precedenza, la seconda metà del 2023, qualora voleste scoprire maggiori informazioni al riguardo, vi rimandiamo alla pagina dedicata sul sito di Qualcomm.

