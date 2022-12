Recentemente il team di WhatsApp ha introdotto anche su iOS le icone del profilo dei partecipanti all’interno delle chat di gruppo, ma solo per alcuni utenti della versione beta dell’app.

Questa funzionalità da oggi è accessibile per tutti grazie al nuovo aggiornamento disponibile sull’App Store.

Le novità di WhatsApp per iOS: comunità, sondaggi e icone di profilo all’interno delle chat di gruppo per più utenti

Il registro delle modifiche ufficiale riporta che questo aggiornamento di WhatsApp per iOS rende disponibili le comunità a tutti gli utenti, tranne le persone in Brasile, e la possibilità di creare sondaggi, ma c’è un’altra novità.

Con l’ultimo update dell’app le icone del profilo dei partecipanti all’interno delle chat di gruppo vengono mostrate per un maggior numero di utenti.

In questo modo WhatsApp aiuta i membri del gruppo a distinguere meglio i partecipanti grazie alla foto del profilo che viene visualizzata accanto ai messaggi. Nel caso non sia stata impostata, o sia nascosta dalle impostazioni della privacy, verrà mostrata l’icona predefinita con il colore del nome del contatto.

Per verificare se la novità è già disponibile per il vostro account è sufficiente aggiornare WhatsApp tramite App Store e vedere se le icone di profili dei partecipanti appaiono accanto ai messaggi. In caso contrario bisognerà pazientare ancora alcuni giorni.

