C’è da riconoscere il merito al team di sviluppatori di WhatsApp di essere costantemente al lavoro per il miglioramento di questo servizio di messaggistica istantanea e ciò a prescindere dal suo enorme successo: del resto, la concorrenza si fa sempre più agguerrita e, pertanto, non è possibile concedersi soste.

Di recente sui client Web e Desktop è stata introdotta la possibilità per alcuni utenti di visualizzare gli aggiornamenti di stato direttamente all’interno dell’elenco delle chat e con l’ultima versione disponibile (ossia la v. 2.2245.9) viene ora implementata la possibilità di cercare i propri gruppi recenti inserendo un nome di contatto.

Se si utilizza WhatsApp Desktop collegato a un account business sono disponibili diversi filtri per trovare rapidamente le conversazioni (non letti, contatti, non contatti e gruppi) e qualcosa di simile dovrebbe essere presto implementata anche per gli account non aziendali.

In pratica, per gli utenti che hanno effettuato l’adesione a tanti gruppi e non ricordano il nome preciso di quello che stanno cercando, viene introdotta la possibilità di inserire nel campo di ricerca il nome di un contatto che dovrebbe essere presente in quello specifico gruppo e verranno mostrati tutti i gruppi in comune.

C’è da tenere presente che una funzione che elenca tutti i propri gruppi in comune con un particolare contatto è già disponibile all’interno delle informazioni sulla relativa chat singola ma questo nuovo sistema rende più facile e veloce la ricerca del gruppo desiderato.

Questa nuova funzionalità è già disponibile per alcuni utenti di WhatsApp Desktop e presto sarà implementata per altri.

Come scaricare le nuove versioni di WhatsApp Desktop

Se desiderate provare in anticipo le varie novità di WhatsApp Desktop, potete aderire al relativo programma beta installando l’ultima versione disponibile, che può essere scaricata dai dispositivi basati su Windows (qui) e su macOS (qui).

La versione stabile, invece, può essere scaricata dal sito ufficiale.

