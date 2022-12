Il mese scorso LG ha annunciato l’arrivo di un nuovo monitor OLED UltraGear da 27 pollici dedicato ai videogiocatori più esigenti, in quanto capace di supportare una frequenza di aggiornamento di 240 Hz.

Questo performante monitor da gaming verrà esposto per la prima volta al CES 2023 e sarà in compagnia di un altro monitor avveniristico che utilizza le medesime tecnologie.

LG ha annunciato che al CES 2023 che si terrà a Las Vegas dal 5 all’8 gennaio esporrà la sua ultima linea di monitor gaming OLED UltraGear e oltre al già citato modello piatto da 27 pollici l’azienda mostrerà anche un monitor OLED curvo da ben 45 pollici che integrerà le stesse tecnologie per offrire un’esperienza più immersiva che mai.

Entrambi i nuovi modelli da 27 e 45 pollici offrono un tempo di risposta inferiore a 0,03 millisecondi Gray-to-Gray e una qualità superiore delle immagini autoilluminate, con colori precisi e realistici e un incredibile contrasto.

LG è pronta a lanciare il monitor gaming OLED UltraGear curvo da 47 pollici a 240 Hz

Il modello 45GR95QE è il primo monitor OLED curvo da 45 pollici di LG per il gaming con risoluzione WQHD (3.440×1.440) nel formato 21:9, inoltre è anche il primo display da 45 pollici con curvatura 800R.

Il pannello offre un rapporto di contrasto di 1.500.000:1 e una copertura del 98,5% del DCI-P3, caratteristiche che gli consentono di produrre colori brillanti, neri profondi e immagini nitide.

Il pannello OLED opaco Anti-glare & Low Reflection affatica meno gli occhi anche con le sessioni di gioco più lunghe rispetto a un pannello LED convenzionale, grazie alla bassa emissione di luce blu.

I monitor OLED gaming di LG sono già disponibili per il pre-ordine negli Stati Uniti e saranno lanciati nel Nord America e in Asia a gennaio, in Europa a febbraio e nei mesi successivi anche in Medio Oriente e America Latina.

