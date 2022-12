Tramite il suo sito Web SpaceX ha annunciato Starshield, un nuovo servizio di connettività satellitare destinato all’uso da parte dei governi.

SpaceX offre già il servizio Internet satellitare Starlink a utenti finali e aziende, mentre Starshield è progettato per uso governativo a supporto della sicurezza nazionale.

SpaceX lancia Starshield, il nuovo servizio Starlink a sostegno della sicurezza nazionale

L’azienda descrive Starshield come un sistema che sfrutta la tecnologia Starlink di SpaceX e la capacità di lancio per supportare gli sforzi di sicurezza nazionale con un focus iniziale su tre aree: osservazione della Terra, comunicazioni e carichi ospitati.

SpaceX afferma che Starlink offre già crittografia dei dati utente end-to-end, ma che Starshield offre una sicurezza aggiuntiva in grado di soddisfare “i requisiti governativi più esigenti”.

I satelliti Starshield sono progettati per soddisfare diversi requisiti di missione e sono in grado di integrare un’ampia varietà di carichi utili, offrendo una versatilità unica agli utenti grazie al design modulare.

Un’altra caratteristica dichiarata riguarda l’uso di un terminale di comunicazione laser inter-satellite che consentirebbe all’hardware di SpaceX di comunicare con i satelliti partner e funzionare come parte della stessa rete.

Negli ultimi mesi Starlink è salito agli onori della cronaca per merito dell’iniziativa di aiuti all’Ucraina nella fornitura di antenne grazie alle quali accedere a una connessione internet, strumento fondamentale per il mantenimento delle vie di comunicazione essenziali nel corso del conflitto, ma recentemente Starlink si è vista costretta ad alzare i prezzi in Ucraina.

