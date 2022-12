Con il mese di dicembre appena iniziato è tempo di pensare ai regali di Natale: il regalo perfetto per un videogiocatore è, senza dubbio, una nuova scheda video. Le opzioni a disposizione degli utenti, ora che le scorte nei magazzini dei rivenditori sono tornate alte, non mancano di certo e soprattutto le GPU di NVIDIA offrono tante opportunità su cui puntare per un acquisto a prezzo vantaggioso.

In vista del Natale 2022, infatti, NVIDIA ha lanciato, insieme ad alcuni rivenditori partner, una serie di offerte esclusive destinate ai videogiocatori alla ricerca di una nuova scheda video. Si tratta di modelli dotati di ray tracing e DLSS che offrono tanta potenza per affrontare il gaming su PC. Vediamo quali sono le offerte più interessanti presentate oggi da NVIDIA:

Arrivano le offerte di Natale di NVIDIA: ecco le migliori GPU disponibili in sconto

Le schede video proposte in offerta da NVIDIA, con i suoi rivenditori partner, coprono diversi segmenti di mercato. Tra i modelli in sconto troviamo la ASUS TUF-RTX3070-O8G-V2-GAMING. Si tratta di una delle varianti più interessanti della RTX 3070che viene proposta al prezzo di 699 euro da MediaWorld. Da segnalare, allo stesso prezzo, anche la ASUS GeForce RTX 3070 TUF O8G V2 che viene proposta da Drako.it.

Con lo stesso prezzo, però, è possibile acquistare anche la Inno3D GeForce RTX 3070 Ti X3 8GB. In questo caso, abbiamo una marcia in più lato GPU con la versione Ti della 3070. L’offerta viene proposta da AK Informatica. Salendo leggermente di prezzo, invece, troviamo la MSI GeForce RTX 3070 Ti Ventus 3X OC 8GB che viene proposta a 748,99 euro, sempre da AK Informatica.

Tra le offerte del momento presentate da NVIDIA troviamo anche la PNY GeForce EXT 3070 Ti 8GB. Questa scheda video viene proposta da MediaWorld ed è acquistabile a 779,99 euro. A completare la rassegna di offerte presentate da NVIDIA in vista del Natale per chi è in cerca di una nuova GPU troviamo la possibilità di acquistare la ASUS ROG Strix GeForce RTX 3070 Ti OC che viene offerta da Yeppon al prezzo di 879,99 euro.

Questa serie di offerte permette ai videogiocatori di assicurarsi una scheda video di fascia medio alta (3070/3070 Ti) con cui affrontare il gaming su PC, con frame rate elevato, anche con risoluzione superiore ai 1080p senza troppi problemi. Il supporto al DLSS, inoltre, rappresenta un ulteriore incentivo per poter ottenere ottime performance in gaming su tutti i principali titoli.

Qui di seguito vi lasciamo i link a tutte le offerte presentate oggi da NVIDIA:

Leggi anche: NVIDIA RTX 4090 è arrivata in Italia: ecco dove comprarla al miglior prezzo