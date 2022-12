Il team di WhatsApp sta finalmente introducendo su iOS la possibilità di cercare i messaggi per data, una funzionalità il cui sviluppo era iniziato due anni fa.

In più alcuni utenti iOS ora possano utilizzare il proprio account WhatsApp esistente su un dispositivo Android secondario.

WhatsApp introduce su iOS la possibilità di cercare i messaggi per data

Alcuni utenti iOS che utilizzano WhatsApp beta 22.24.0.77 possono utilizzare la nuova funzione di ricerca in una conversazione toccando la nuova icona del calendario sopra la tastiera e saltare direttamente a una data precisa per scoprire quali messaggi sono stati condivisi all’interno di una determinata conversazione.

Android è ora riconosciuto come dispositivo complementare in WhatsApp per iOS

Dopo aver installato l’ultimo aggiornamento di WhatsApp beta per Android era già possibile collegare un account esistente su iOS con un dispositivo Android, non veniva ancora riconosciuto all’interno della sezione dei dispositivi collegati su iOS.

Con WhatsApp beta per iOS 22.24.0.76 Android è ora riconosciuto come dispositivo complementare, ma purtroppo non abbiamo ancora informazioni in merito alla modalità companion su iOS.

Al momento queste funzionalità sono accessibili per alcuni tester che eseguono l’ultimo aggiornamento beta dall’app TestFlight, ma nelle prossime settimane verranno distribuite a più utenti.

Potrebbe interessarti: le nostre guide di WhatsApp