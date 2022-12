Finito il periodo Black Friday e Cyber Monday le principali catene di elettronica passano agli sconti natalizi, d’altronde siamo a dicembre. Oggi parte infatti lo Sconto Subito Xmas, così si chiama la promozione di MediaWorld che offre uno sconto variabile in base alla spesa effettuata.

Il tetto massimo, come anticipato, è pari a 400 euro, i prodotti compatibili sono parecchi e riguardano praticamente tutti le categorie trattate da MediaWorld. Ma ci sono anche parecchie esclusioni da tenere in considerazione; ecco tutto quello che c’è da sapere.

Come funziona lo Sconto Subito Xmas di MediaWorld

La promozione in questione è in vigore da oggi, primo dicembre, fino a giovedì 8. Considerato quanto anticipato poc’anzi, lo sconto ottenibile (visibile a carrello) varia a seconda della spesa effettuata (complessiva). Questi sono gli scaglioni previsti:

75 euro di sconto con una spesa minima di 500 euro

con una spesa minima di 500 euro 150 euro di sconto con una spesa minima di 1.000 euro

con una spesa minima di 1.000 euro 400 euro di sconto con una spesa superiore a 2.000 euro

Ciò detto, bisogna sottolineare che lo Sconto Subito Xmas di MediaWorld non riguarda tutti i prodotti del catalogo. Vi sono diverse eccezioni, le seguenti:

tutti i prodotti che partecipano alle promozioni “DYSON DAYS”, “CHROMEBOOK DAYS”, “LA CUCINA DEI TUOI SOGNI”, “INIZIA LA GIORNATA CON LA GIUSTA TECNOLOGIA”, “MAC WEEK”, “SCEGLI IL REGALO TECH, PER TE E PER CHI AMI” promozioni che, On line, saranno evidenziate dalle seguenti etichette: “DYSON DAYS”, “CHROMEBOOK DAYS”, “LA CUCINA DEI TUOI SOGNI”,”LA GIUSTA TECNOLOGIA”, “MAC WEEK”, “REGALO TECH”, tutti i prodotti che partecipano alle promozioni online “SOLO PER OGGI”, “SOLO PER IL WEEKEND”, tutti i prodotti del sito Mediaworld Ricondizionati (https://ricondizionati.mediaworld.it/), tutti i prodotti a marchio DYSON, tutti i prodotti del Grande Elettrodomestico a marchio SMEG linea FAB in allegato, tutti i prodotti a marchio LIEBHERR e a marchio MIELE, tutti i prodotti del Piccolo Elettrodomestico a marchio SMEG, tutti i prodotti a marchio I-Robot, tutte le CONSOLE, tutti i tablet Samsung S8, S8+, S8 Ultra (S8 Family), in promo bundle con le rispettive cover in allegato, tutti i prodotti a marchio Apple, tutti i prodotti Entertainment card, i prodotti ceduti nell’ambito di abbonamenti (telefonia, internet, tv ecc.), le prevendite le prenotazioni, i prodotti di editoria, i Gratta &Vinci, le polizze, le liste nozze e similari (compleanno, Cresima ecc..), e tutti quegli articoli che rappresentano pin digitali, buoni, ricariche, cofanetti, carte regalo e tutti i servizi MediaWorld.

Qui trovate il regolamento completo con tutti i termini della promozione Sconto Subito Xmas di MediaWorld. Mentre a seguire vi lasciamo il link con la pagina relativa, dalla quale potete selezionare i prodotti che vi interessano dalle varie categorie poste in fondo.

Link alla promozione Sconto Subito Xmas di MediaWorld (1 – 8 dicembre 2022)

Purtroppo nel momento in cui scriviamo, a parte la pagina appena linkata, non c’è una sezione di MediaWorld contenente tutti i prodotti compatibili, ragion per cui vi suggeriamo caldamente di tenere d’occhio le esclusioni riportate sopra prima di procedere con gli acquisti.

