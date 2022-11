Si chiama AWS SimSpace Weaver ed è un nuovo servizio Amazon che consente agli utenti di creare enormi simulazioni che sembrano mappe di SimCity del mondo reale.

L’idea alla base di questo nuovo servizio è quella di permettere agli utenti di sfruttare le enormi risorse dell’ecosistema AWS di Amazon per eseguire simulazioni scalabili su più server, il tutto senza incorrere in limiti di calcolo o di memoria.

E così tale soluzione potrebbe essere utile, tanto per fare un esempio, per modellare il traffico pedonale intorno ad una nuova struttura dedicata ai grandi concerti.

Ecco cosa sarà possibile fare grazie ad Amazon

Il seguente video offre una dimostrazione di ciò che è possibile realizzare con il nuovo servizio di Amazon e di quelle che sono le sue enormi potenzialità:

Questo video ci mostra in particolare una simulazione realizzata con AWS SimSpace Weaver relativa a 1 milione di persone che camminano per Las Vegas, volta a fornire un’idea di come i pedoni potrebbero muoversi per le strade della città se fossero lasciati liberi tutti in una volta.

La simulazione in questione ha portato alla conclusione che a Las Vegas non vi sono abbastanza passerelle per supportare un milione di persone che si muovono a piedi contemporaneamente ma il team di Amazon ci tiene a precisare che questi esperimenti possono essere effettuati in qualunque parte del Pianeta (ciò grazie alla copertura satellitare).

Se fino a questo momento per aumentare la propria simulazione spaziale era necessario effettuare un bilanciamento tra l’accuratezza della simulazione e la capacità del proprio hardware, con AWS SimSpace Weaver questo limite viene meno.

In sostanza, la nuova soluzione di Amazon libera i suoi clienti dall’onere di gestire l’infrastruttura necessaria a supportare la simulazione, consentendo loro di effettuare esperimenti su larga scala con la libertà di concentrarsi soltanto sui contenuti della simulazione.

Per ulteriori informazioni vi rimandiamo al post pubblicato da Amazon.