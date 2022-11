Il periodo del Black Friday è terminato con il Cyber Monday del 28 novembre. Di fatto, si è trattato di tre settimane di offerte (iniziate con il Singles’ Day dello scorso 11 novembre) su tantissimi prodotti tech. Ci sono stati tanti sconti, alcuni molto vantaggi ed altri comunque utili per ridurre di decina di euro le spese per i dispositivi desiderati.

Anche se il Black Friday è finito (e come abbiamo visto nell’editoriale di oggi potrebbe essere morto, almeno nella sua versione originaria), le offerte continuano. In vista del periodo di Natale, infatti, continuano ad esserci sconti su un gran numero di prodotti.

Amazon, MediaWorld, Unieuro e altri rivenditori continuano a proporre offerte interessanti. Anche se i prodotti in sconto sono numericamente inferiori non vuol dire che non ci siano sconti validi e reali. Di seguito andremo a vedere alcune delle migliori su cui puntare in questo periodo “post Black Friday“.

Le migliori offerte del Day After: gli sconti continuano anche dopo il Black Friday

Di seguito, invece, andiamo ad analizzare le migliori offerte disponibili oggi, nel “Day After” del Black Friday:

Notebook, componenti PC e monitor

Tra le offerte disponibili oggi per il settore dei notebook segnaliamo la proposta di MediaWorld dedicata al Lenovo V15. Il notebook è in offerta a 399 euro invece di 699 euro e rappresenta la scelta giusta per acquistare un nuovo laptop economico e completo, senza compromessi sulle prestazioni.

Il dispositivo, infatti, può contare sul processore AMD Ryzen 5 5500U, 8 GB di memoria RAM e 512 GB di storage SSD oltre che su di un display da 15,6 pollici con risoluzione Full HD. Le specifiche sono ottime e rappresentano la base di partenza giusta per un laptop da utilizzare per studio e lavoro, senza reali limitazioni.

Da segnalare anche una buona offerta dedicata a HP Pavilion x360. Il convertibile con penna integrata di HP è disponibile in sconto a 539,99 euro invece di 749,99 euro su Amazon. L’offerta riguarda la versione con processore Intel Core i3-1125G4 supportato da 8 GB di memoria RAM, 256 GB di SSD e un display da 14 pollici con risoluzione Full HD e supporto touch.

Se state cercando qualcosa in più, in termini di potenza ma anche di qualità costruttiva e scheda tecnica, vi consigliamo l’ottima offerta dedicata all’ASUS VivoBook S15 proposto in sconto a 749 euro invece di 849 euro su Amazon. Questo notebook di ASUS presenta un processore AMD Ryzen 5 5600H, decisamente più potente rispetto alla CPU montata dal laptop di Lenovo.

A completare le specifiche tecniche troviamo 8 GB di memoria RAM (espandibili fino a 16 GB), una memoria SSD da 512 GB ed interessantissimo display OLED da 15,6 pollici con risoluzione 2.8K che rende il notebook ideale anche per la fruizione di contenuti multimediali. La proposta di ASUS è completa e adatta a soddisfare le esigenze di diversi utenti garantendo tanta potenza senza trascurare la portabilità.

Da notare anche una buona offerta sul sempre validissimo MSI Katana GF66. Il notebook da gaming di casa MSI, infatti, è scontato del 25% su Amazon con la possibilità di acquistare il laptop a 1.049 euro invece che 1.399 euro. La configurazione in offerta presenta l’ottimo processore Intel Core i7-12700H, ideale per il gaming e la produttività con prestazioni di fascia alta grazie all’architettura ibrida dei processori Alder Lake.

A completare le specifiche troviamo 16 GB di memoria RAM, 512 GB di SSD, una scheda video NVIDIA RTX 3050 con 4 GB di memoria dedicata e un display da 15,6 pollici con risoluzione Full HD e refresh rate di 144 Hz. Il modello è “no-os” ma è possibile installare Windows 11 in modo davvero semplice (potete dare un’occhiata alla guida Come installare Windows 11 per saperne di più).

Segnaliamo, inoltre, l’offerta dedicata al Surface Laptop 4, il notebook premium di Microsoft che viene proposto in sconto di ben 500 euro su Amazon. Grazie all’offerta in corso, infatti, è possibile acquistare il Surface Laptop 4 al prezzo di 1.399 euro invece di 1.899 euro.

La configurazione proposta in sconto è completissima. Il display da 13,5 pollici è affiancato dal processore Intel Core i7 di dodicesima generazione con 16 GB di memoria RAM e 512 GB di memoria SSD. Il modello in offerta è dotato dell’elegante finitura nera.

Oltre ai notebook, le offerte del “post Black Friday” restano attive anche sui monitor. Tra le varie promozioni in corso segnaliamo gli sconti dedicati alla gamma LG proposti da Amazon. Sullo store, infatti, è possibile acquistare i seguenti monitor in offerta:

24 pollici IPS con risoluzione Full HD a 129,99 euro invece di 169 euro

con risoluzione Full HD a invece di 169 euro 27 pollici IPS con risoluzione Full HD a 149,99 euro invece di 249 euro

con risoluzione Full HD a invece di 249 euro monitor da gaming UltraGear da 24 pollici con pannello IPS, risoluzione Full HD e refresh rate di 144 Hz in offerta a 159 euro invece di 299 euro

con pannello IPS, risoluzione Full HD e refresh rate di 144 Hz in offerta a invece di 299 euro monitor da gaming UltraGear da 27 pollici con pannello VA, risoluzione Full HD e refresh rate di 165 Hz in offerta a 179 euro invece di 299 euro

Questi sono solo alcuni dei modelli in sconto. Per maggiori dettagli è possibile fare riferimento al link qui di seguito:

C’è spazio anche per una serie di buonissime offerte per componenti PC. Tra le proposte disponibili, infatti, troviamo il processore AMD Ryzen 5 7600X in offerta al prezzo minimo storico di 298 euro invece di 369,99 euro con la possibilità di rappresentare la scelta giusta da cui avviare la propria configurazione per il PC da gaming. C’è anche buona offerta sulla memoria SSD NVMe M.2 di Crucial da 1 TB che viene proposta al prezzo di 81 euro invece di 105 euro. In offerta c’è anche il kit da 16 GB di memorie RAM DDR4 di Silicon Power proposto in sconto a 49,99 euro.

Cuffie, smartwatch e smartband

Segnaliamo anche alcune offerte dedicate al settore dei wearable. Ecco alcune cuffie true wireless in offerta oggi:

Da segnalare anche alcuni smartwatch e smartband proposti in sconto:

Smart TV

Per il periodo “post Black Friday” c’è spazio anche per offerte dedicate a diversi modelli di Smart TV. Ne abbiamo selezionate alcune:

I prodotti suggeriti in precedenza sono solo alcune delle offerte disponibili nelle giornate del Day After il periodo del Black Friday. Le opportunità per risparmiare non mancano di certo. Ricordiamo, infatti, che: