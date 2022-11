Come era facilmente prevedibile il fallimento di FTX si sta rapidamente propagando in un settore delle criptovalute che è sempre più in affanno. L’ultima azienda, per ora, a gettare la spugna è BlockFi, sino a qualche mese fa considerata tra le più accreditate piattaforme per depositare token ricevendo in cambio interessi, che ha deciso di chiedere l’adesione all’ormai famigerato Chapter 11, ovvero la legge che negli Stati Uniti regola le procedure di fallimento.

BlockFi afferma di avere a propria disposizione, al momento, quasi 260 milioni di dollari in contanti, coi quali prevede di poter far fronte alla prossima ristrutturazione. Ad essi si dovrebbero aggiungere i fondi derivanti dal recupero degli obblighi dei suoi debitori. Tra questi crediti rientrano anche quelli di FTX, che però potrebbero rivelarsi impossibili da riscuotere, o quasi.

BlockFi cita in giudizio FTX

Secondo il Financial Times, per cercare di rientrare in questo caso verrebbe citato in giudizio il fondatore di FTX Sam Bankman-Fried, in modo tale da poter prendere possesso della partecipazione del 7,6% in Robinhood da questi posseduta. BlockFi sostiene infatti che proprio questo asset era stato presentato alla stregua di garanzia al fine di garantire gli obblighi di pagamento che erano stati concordati per l’inizio di questo mese.

Nell’ambito di questa operazione, in pratica FTX avrebbe dovuto procedere all’acquisizione di BlockFi, operazione naufragata con il fallimento dell’exchange che ne ha sancito il definitivo crollo. Nel complesso giro di truffe organizzate da Bankman-Fried è quindi finita anche l’azienda creata da Zac Prince e Flori Marquez nel 2017 al fine di rilasciare prestiti ai clienti i quali depositavano le loro criptovalute trasformandole in collaterali. Nel 2021 BlockFi poteva vantare depositi da parte dei clienti per una cifra compresa tra i 14 e i 20 miliardi di dollari.

Già questo dovrebbe far squillare qualche campanello d’allarme sulle reali possibilità di poter far fronte alle prevedibili richieste di rientro da parte dei suoi clienti. I primi a pagare saranno comunque i dipendenti, considerato come proprio in queste ore l’azienda fallita stia procedendo al licenziamento di quasi tutta la forza lavoro impiegata. Potrebbe però trattarsi, purtroppo di un semplice antipasto, considerato come il contagio di FTX si stia propagando in molte direzioni.