Una nuova vulnerabilità è stata individuata nel browser Google Chrome e può essere attivamente sfruttata dagli hacker per attaccare i dispositivi degli utenti.

La vulnerabilità è tracciata come CVE-2022-4135 nel database dei bug e delle vulnerabilità di sicurezza ed è valutata ad alto rischio, poiché permette a un malintenzionato con le adeguate capacità di eseguire codice arbitrario sul dispositivo della vittima.

Google Chrome contiene una pericolosa vulnerabilità, meglio aggiornarlo subito

Sulla sua pagina Web relativa alle versioni di Chrome, si legge che Google ha rilasciato l’aggiornamento di sicurezza 107.0.5304.121 per Windows, Mac e Linux in modo da correggere la vulnerabilità.

Vale la pena notare che il bug di sicurezza non riguarda solo Google Chrome, ma anche tutti i browser basati su Chromium, come Microsoft Edge, Opera, Vivaldi e molti altri che pertanto devono essere aggiornati.

Come aggiornare Google Chrome

Per aggiornare Google Chrome è sufficiente aprire il browser, cliccare o toccare il menu a tre punti verticali in alto a destra e andare su Guida > Informazioni su Google Chrome e attendere l’installazione dell’aggiornamento (a meno che il browser non sia già aggiornato), dopodiché è sufficiente riavviare Chrome tramite l’apposito pulsante che apparirà.

