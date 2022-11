Il Cyber Monday è l’ultima occasione utile per approfittare del periodo di sconti iniziato ormai da giorni con gli anticipi del Black Friday e con tutto il resto. È oggi quest’ultimo giorno utile, ragion per cui vi proponiamo con la presente selezione una serie di offerte sugli smartwatch da non perdere. Ma non perdiamoci in chiacchiere, visto che le scorte non sono certo infinite.

5 offerte top sugli smartwatch per il Cyber Monday

Partiamo bassi (come prezzi), con uno smartwatch economico ma piuttosto completo, con un display AMOLED, 14 giorni di autonomia dichiarata, widget modificabili, resistenza all’acqua fino a 5 ATM, monitoraggio dei parametri vitali (sonno, frequenza cardiaca, stress) e 12 modalità di allenamento fra cui scegliere. Amazfit GTS costa su Amazon 56,49 euro anziché 89,90 in occasione del Cyber Monday; ecco il link diretto per acquistarlo.

Acquista Amazfit GTS in offerta a 56,49 euro su Amazon

Costa il doppio, ma è di un’altra categoria il Samsung Galaxy Watch4 che per il Cyber Monday si fa pagare appena 119 euro invece di 219 da Comet. L’offerta è piuttosto ghiotta, considerando il prodotto, ed è relativa alla versione da 40 mm, con schermo da 1,2″ e una dotazione tecnica completa che potete approfondire qui.

Acquista Samsung Galaxy Watch4 da 40 mm a 119 euro da Comet

Saliamo ancora un po’ per sottoporre alla vostra attenzione l’offerta proposta da Amazon su Amazfit GTR 3 Pro. È uno degli smartwatch più interessanti per rapporto qualità prezzo, praticamente completo di tutto ma che, a 149 euro, diventa praticamente imperdibile. Display AMOLED da 1,45″, 150 modalità sportive, GPS, SpO2, chiamate bluetooth, Alexa integrato, tanto per un veloce assaggio perché tutto il resto lo trovate nella nostra recensione.

Acquista Amazfit GTR 3 Pro nero a 149 euro su Amazon – versione marrone

Niente chiamate, display AMOLED o supporto per assistenti vocali per Garmin Forerunner 245, uno sportwatch vero e proprio che, a 179,99 euro (invece di 289,99) è da prendere al volo da Decathlon. Chiaro, il pubblico al quale si riferisce è diverso rispetto al target dei precedenti, ma chi cerca uno sportwatch economico e funzionale è la scelta più saggia, anche alla luce del fatto che il suo successore costa quasi il doppio.

Acquista Garmin Forerunner 245 a 179,99 euro da Decathlon

Ultimo ma non per importanza Apple Watch SE 2022, che da Unieuro costa ben 100 euro in meno rispetto al listino. Sì sono tanti perché si tratta di un prodotto di Casa Cupertino e per di più uscito da poco più di due mesi. la versione che vi proponiamo è quella la 44 mm GPS + Cellular, che in occasione del Cyber Monday costa appena 299 euro.

Acquista Apple Watch SE GPS + Cellular da 44 mm a 299 euro da Unieuro

