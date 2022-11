È tempo di Black Friday, quel periodo dell’anno che molti aspettano con ansia per poter risparmiare, molto spesso anche in maniera particolarmente significativa, sull’acquisto di prodotti tecnologici e non. L’acquisto di una licenza software è uno di quegli “impegni” che spesso vengono rimandati, utilizzando mezzi a volte non leciti per risparmiare.

Con le offerte del Black Friday di Godeal24 diventa impossibile accampare scuse, visto che bastano pochi euro per avere le licenze, originali al 100%, dei principali software utilizzati sui nostri computer, sia che abbiano Windows sia che utilizzino macOS. Ma come è possibile che i prezzi siano così bassi rispetto a quelli ufficiali di brand come Microsoft? C’è qualcosa di poco chiaro o l’acquirente può stare tranquillo?

Godeal24 riesce a praticare prezzi così bassi perché acquista licenze “usate” da compagnie che le dismettono per inutilizzo, una procedura consentita dalla legge come ha confermato qualche anno fa una sentenza della Commissione Europea, che ha regolamentato la vendita di software usato. Ecco dunque che è possibile ottenere dei prezzi che sono decisamente allettanti e che rendono qualsiasi altra pratica davvero poco conveniente.

Acquistare in sicurezza da Godeal24

Acquistando su Godeal24 avrete la certezza di avere una chiave originale al 100% che vi permetterà di ricevere tutti gli aggiornamenti ufficiali rilasciati dal produttore, per correggere eventuali falle di sicurezza o bug più o meno gravi. Vi basterà scaricare il software dal sito del produttore, utilizzando il link presente nella mail che contiene la chiave acquistata, e attivarlo quando richiesto, per iniziare a utilizzarlo senza alcun problema.

In occasione del Black Friday lo store online pratica i prezzi più bassi dell’anno, permettendovi di portarvi a casa, ad esempio, Windows 10 a meno di 6 euro, o la versione 2021 di Microsoft Office a 13 euro. Si tratta di licenze permanenti, che saranno valide fin quando utilizzerete il computer e che riceveranno gli aggiornamenti ufficiali fino a quando il relativo software sarà supportato dal produttore.

Inoltre potrete contare su un eccellente servizio di assistenza tecnica, sia in fase di installazione che nel periodo successivo, con i tecnici che rispondono tramite e-mail a questo indirizzo. Se poi considerate la possibilità di pagare i vostri acquisti con PayPal, che in caso di problemi può rimborsare i soldi spesi, e aggiungete i giudizi positivi ottenuti da Godeal24 su TrustPilot, capirete come si tratti di un affare davvero conveniente e sicuro.

Come dicevamo in questi giorni è attiva una campagna promozionale che porta i prezzi al minimo storico, anche per Windows 11 che scende ormai sotto ai 10 euro. Acquistando pacchetti da 2,3 o 5 licenze potrete ridurre ulteriormente la spesa, dividendola con amici o parenti nella stessa vostra situazione. Ecco alcuni esempi delle offerte attive in questo periodo:

Tutti prezzi davvero straordinari, che rappresentano anche ottime idee regalo per amici tecnologici che però si “dimenticano” del software. E se avete la necessità di acquistare sia una licenza di Windows che una di Office potete approfittare di una serie di bundle, sui quali è attivo uno sconto del 62%, che si può applicare utilizzando il coupon GOLE62:

Godeal24 offre opportunità di risparmio anche a chi cerca versioni particolari di Windows, come quelle per server di grandi aziende. In questo caso è attivo il coupon GOLE50 che vi fa risparmiare un ulteriore 50% (il prezzo finale è quello indicato):

Allo stesso modo potete risparmiare fino al 90% sui migliori strumenti per mantenere sempre in perfetta efficienza il computer, al riparo da minacce e sempre performante.

Potete scoprire tutte le promozioni del Black Friday di Godeal24 visitando questa pagina, ricca di opportunità di risparmio e, perché no, di idee regalo.

Informazione Pubblicitaria