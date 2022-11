Oltre all’offerta del Black Friday relativa ai piani di NordVPN, sappiate che fra i servizi scontati e appartenenti allo stesso gruppo c’è anche NordPass. Per questo periodo nero ricco di occasioni il noto password manager è usufruibile a prezzo ribassato in vario modo. L’offerta più ghiotta è quella relativa allo sconto sul piano biennale, che ora costa la metà. Ma per tutti i dettagli, seguiteci.

NordPass è in offerta per il Black Friday

Per chi non sapesse di cosa parliamo, NordPass è una soluzione creata dal team di NordVPN che offre un servizio di password manager, uno strumento che è in grado di creare, salvare e gestire le password dell’utente iscritto. Il vantaggio è dunque quello di avere a portata di mano tutte le proprie password utili per accedere ai siti web, ai servizi online e alle app in un posto solo, protetto da una Master Password che sblocca l’accesso al servizio e ai dati salvati.

In sostanza, uno strumento con cui archiviare le password e proteggerle, accessibile da dispositivi mobili e computer che garantisce sicurezza e semplicità d’uso. Se incuriositi ma dubbiosi, potete dare un’occhiata alla nostra guida dedicata a NordPass per saperne di più.

Capito di che si tratta, passiamo all’offerta per il Black Friday relativa ai piani di NordPass su cui è possibile far riferimento. Come anticipato, l’offerta più allettante è il 50% di sconto che riguarda il piano biennale, ma vi sono anche altre formule altrettanto interessanti a seconda delle proprie esigenze, inclusive della formula soddisfatti o rimborsati valida per 30 giorni. Ecco le due principali, a cui si aggiungono i piani business:

piano di 2 anni a 1,49 euro al mese : 35,76 euro complessivi invece di 71,76 ( -50% );

: 35,76 euro complessivi invece di 71,76 ( ); piano di 1 anno a 1,99 euro al mese: 23,88 euro complessivi invece di 35,88 (-33%)

Volendo, è possibile inoltre abbinare al piano di NordPass anche NordVPN per una protezione completa. In occasione del Black Friday è difatti disponibile un’offerta che permette di risparmiare il 60% per chi sceglie tale bundle. Così facendo NordVPN costa 3,29 euro al mese anziché 8,29, sconto che è ancora più corposo per chi aggiunge anche NordLocker Premium 1 TB, a 1,20 euro al mese invece di 5,99.

Vi lasciamo direttamente alla pagina principale del sito di NordPass dove poter conoscere tutti i dettagli e attivare il piano che più si confà alle proprie esigenze.

Link per approfittare dell’offerta di NordPass per il Black Friday

