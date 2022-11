Il Black Friday può essere il momento giusto per acquistare a prezzo scontato uno dei notebook di casa MSI. In particolare, l’azienda propone durante questo periodo di sconti diverse offerte dedicate alla sua linea di notebook per creator, con tante soluzioni pensate per chi è in cerca di una macchina in grado di garantire un focus completo sulla produttività in mobilità.

Le offerte sono davvero tante. La gamma di notebook MSI per creator, infatti, parte da appena 648 euro in occasione del Black Friday grazie alle offerte proposte da Amazon e MediaWorld. Vediamo, quindi, quali sono le offerte più interessanti e vantaggiose che MSI mette a disposizione in occasione del periodo di Black Friday appena iniziato per la sua gamma di notebook:

Le migliori offerte del Black Friday per i notebook per creator di MSI

È il momento giusto per acquistare un nuovo notebook MSI: con le offerte del Black Friday, infatti, gli sconti sulla linea di laptop dell’azienda riservati ai creatori di contenuti e a chi ha bisogno di una macchina per la produttività a 360° sono davvero interessanti. Le offerte coprono tutta la gamma del brand, partendo dalla fascia bassa e fino ad arrivare ai modelli di fascia altissima. A proporre in sconto i notebook di MSI sono Amazon e Media World. Vediamo le offerte.

Partiamo dall’ottima offerta riservata a MSI Modern 15. Il notebook in questione viene proposto, con le offerte del Black Friday di Amazon, al prezzo di 648 euro invece che 899 euro. Tra le specifiche tecniche, questo notebook può contare sul processore Intel Core i7-1195G7 che viene supportato da 8 GB di memoria RAM (espandibile facilmente ad almeno 16 GB) e da una memoria SSD da 512 GB. Il display è da 15,6 pollici di diagonali con risoluzione Full HD.

Un’altra interessante offerta per la linea di PC per creator di casa MSI arriva da MediaWorld che propone in sconto l’ottimo MSI GF63 Thin 11UC-487IT. Questo notebook è disponibile al prezzo di 899 euro invece che 1.349 euro. Tra le specifiche tecniche del dispositivo troviamo un processore Intel Core i7-11800H che viene supportato da 16 GB di memoria RAM e da 512 GB di SSD. Il display è da 15,6 pollici di diagonale con risoluzione Full HD. Da segnalare anche la presenza della scheda video NVIDIA RTX 3050 da 4 GB.

Per chi cerca un notebook versatile, completo e facilmente trasportabile, ideale per la produttività anche in mobilità, c’è la possibilità di puntare su MSI Prestige 15 A12UC-043IT. Questa versione del notebook di casa MSI viene proposta in offerta da Amazon in occasione del Black Friday con un prezzo di 1.249 euro invece che 1.799 euro. Tra le specifiche tecniche troviamo un display da 15,6 pollici di diagonale con risoluzione Full HD, un processore Intel Core i7-1280P, 16 GB di memoria RAM e 1 TB di SSD. C’è anche una scheda video NVIDIA RTX 3050 con 4 GB di memoria dedicata.

Un’altra ottima offerta proposta da Amazon per la gamma MSI riguarda MSI Creator M16 A12UD-298IT. Questo notebook è disponibile ad un prezzo di 1.399 euro invece che 1.899 euro. Tra le specifiche tecniche troviamo un display da 16,1 pollici con risoluzione QHD e un processore Intel Core i7-12700H che viene supportato da 16 GB di memoria RAM e da 1 TB di SSD. Da segnalare la presenza della scheda video dedicata NVIDIA RTX 3050 Ti con 4 GB di memoria.

Molto interessante è anche l’offerta riservata a MSI Stealth 15M B12UE-016IT, notebook leggero e potente, in grado di offrire una marcia in più in termini di prestazioni grafiche grazie alla scheda video NVIDIA RTX 3060. Il notebook può contare anche sul processore Intel Core i7-1260P che viene supportato da 16 GB di memoria RAM e da 1 TB di SSD. Il display è da 15,6 pollici con risoluzione Full HD. L’offerta è proposta da MediaWorld che sconta il notebook di MSI al prezzo di 1.399 euro invece di 1.899 euro.

Tra le offerte riservate ai notebook per creator di casa MSI troviamo l’offerta Amazon dedicata all’ottimo MSI Summit E16Flip, dotato di display touch da 16 pollici con risoluzione QHD e refresh rate di 165 Hz. Tra le specifiche c’è spazio anche per un processore Intel Core i7-1280P supportato da 32 GB di memoria RAM e 1 TB di SSD. Da segnalare anche la scheda video NVIDIA RTX 3050 4 GB. Il notebook è in offerta al prezzo di 1.899 euro invece di 2.299 euro.

Da segnalare anche l’offerta dedicata ad un notebook della linea CreatorPro di MSI. Si tratta dell’ottimo MSI CreatorPro M15 A11UIS-1015IT che viene proposto da Amazon in offerta al prezzo di 1.999 euro invece di 2.299 euro. Questo notebook può contare sulla scheda video NVIDIA RTX A1000. Tra le specifiche troviamo anche un processore Intel Core i7-11800H, 32 GB di memoria RAM e 1 TB di SSD oltre ad un display da 15,6 pollici con risoluzione Full HD.

Le offerte del Black Friday includono un’altra workstation di casa MSI: si tratta dell’ottimo MSI CreatorPro M16 A12UJS-498IT. Questo notebook viene proposto in sconto da Amazon al prezzo di 2.599 euro invece di 2.999 euro. Tra le specifiche tecniche troviamo un display da 16 pollici in 16:10 con risoluzione QHD ed un processore Intel Core i7-12700H supportato dalla scheda video professionale NVIDIA RTX A2000 con 8 GB di memoria RAM. Ci sono anche 32 GB di memoria RAM e 1 TB di SSD a completare il comparto tecnico.

La linea CreatorPro riserva ulteriori sconti con MSI CreatorPro M17 A12UKS-492IT in offerta su Amazon a 3.199 euro invece di 3.499 euro. Questo notebook può contare su di un display da 17,3 pollici con risoluzione Full HD e refresh rate di 144 Hz. C’è anche un processore Intel Core i7-12700H che viene supportato da 32 GB di memoria RAM e 1 TB di SSD oltre che dalla scheda video NVIDIA RTX A3000 con 12 GB di memoria dedicata.

Tra le workstation di MSI c’è in offerta anche MSI Creator Z17 A12UHST-230IT. Questo notebook presenta un display da 17 pollici con risoluzione QHD+, refresh rate di 165 Hz e supporto al touch. A gestire il funzionamento del notebook troviamo il processore Intel Core i9-12900H, garanzia di performance al top, che viene supportato da 32 GB di memoria RAM e 2 TB di SSD. C’è anche la scheda video NVIDIA RTX 3080 Ti. La workstation di casa MSI viene scontata a 4.299 euro invece che 4.599 euro.

Per seguire tutte le offerte di queste intense settimane di sconti e promozioni potete collegarvi subito alle nostre pagine dedicate a Black Friday e Cyber Monday.

Offerte per categoria