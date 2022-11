Entriamo nel vivo della Settimana del Black Friday Amazon, con tantissime offerte su una valanga di prodotti, valide da oggi, 18 novembre 2022, e fino a lunedì 28 novembre 2022, noto come il Cyber Monday, passando per il vero e proprio Black Friday (25 novembre).

In questo articolo vi riporteremo i migliori smartwatch e le migliori smartband tra i prodotti proposti in offerta nella settimana del Black Friday 2022 di Amazon, ordinati rigorosamente in ordine decrescente di prezzo; potrebbe essere l’occasione giusta per chi volesse regalarsi (o regalare) un nuovo compagno smart da polso.

Black Friday Amazon: i migliori smartwatch e sportwatch in offerta

Il Black Friday Amazon propone in sconto un buon numero di smartwatch, con e senza Wear OS il sistema operativo da polso di Google). Tra questi, rientrano i recentissimi Galaxy Watch5 (in tutte le salse) e Galaxy Watch5 Pro (trovate qui la nostra recensione) di Samsung, oltre a tantissime proposte a marchio Amazfit (brand del panorama Xiaomi) e HUAWEI, e agli sportwatch di Garmin.

Scopriamo, dunque, le migliori proposte in ambito smartwatch del Black Friday Amazon; come detto in precedenza, le offerte sono elencate in ordine decrescente di prezzo.

Black Friday Amazon: le migliori smartband in offerta

Per quanto concerne le smartband, invece, troviamo alcune proposte interessanti soprattutto di HONOR e HUAWEI, oltre alla famosissima Xiaomi Smart Band 7, settima generazione di una delle smartband più apprezzate di sempre e al Fitbit Charge 4 in edizione speciale, vero mattatore di questa rassegna.

Questa era la nostra selezione dei migliori smartwatch e delle migliori smartband proposte in offerta. Qualora, invece, foste interessati agli smartwatch Wear OS in offerta o foste interessati a conoscere quali siano i migliori smartwatch/smartband economici proposti in offerta da Amazon in occasione della Settimana Black Friday, vi rimandiamo ai seguenti articoli di approfondimento:

Gli smartwatch e le smartband rappresentano soltanto una minima parte dei prodotti in offerta nella Settimana del Black Friday Amazon: tutte le offerte continueranno fino alle 23:59 del prossimo lunedì 28 novembre 2022. Vi ricordiamo, inoltre, che il colosso dell’e-commerce ha recentemente prolungato il periodo di reso fino al 31 gennaio 2023, per tutti gli acquisti effettuati su prodotti spediti da Amazon.

