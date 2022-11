A un anno esatto dalla presentazione di Moto Watch 100, torniamo a parlarvi di smartwatch firmati Motorola, di un terzetto che, a quanto pare, pare essere dietro l’angolo. Motorola Moto Watch 70, Moto Watch 150 e Moto Watch 200, così si chiamano, almeno sullo store in cui sono apparsi nelle scorse ore, con tanto di immagini e dettagli al corredo.

Proprio come il succitato, sembrerebbe che nessuno dei tre arrivi con Wear OS di Google integrato nel vecchio Moto 360, preferendo piuttosto un sistema operativo proprietario noto come Moto Watch OS. Comunque, nulla di ufficializzato, intendiamoci, ma difficilmente informazioni e immagini verranno smentiti dalle versioni che di qui a breve arriveranno sul mercato.

Motorola Moto Watch 70, 150 e 200 nei dettagli

Moto Watch 70

Partiamo dal più basico e quindi economico. Motorola Moto Watch 70, in base alle informazioni emerse, dovrebbe presentarsi come uno smartwatch dotato di uno schermo squadrato da 1,69 pollici, montato su una cassa in lega di zinco nera.

Ci dovrebbero essere sia un cardiofrequenzimetro con sensore SpO2 che il GPS, e supporterebbe sia dispositivi Android che iPhone. Sarebbero 23 le modalità sportive integrate, per tenere traccia delle proprie attività.

La batteria di Motorola Moto Watch 70? Nella fonte si parla di 10 giorni di durata della batteria con un uso standard e fino a 14 ore in modalità tracciamento attivo, cioè con GPS e sensori accesi.

Moto Watch 150

Si presenta invece una scocca circolare il presunto Motorola Moto Watch 150, modello più pregiato del suddetto seppur come lui privo di Wear OS. A giudicare dalle immagini condivise, è lui il più elegante del terzetto, non tanto per le forme, ma per il design col quale si presenta, con materiali pregiati, resistenti e ben cesellati.

Dal punto di vista delle specifiche tecniche Moto Watch 150 dovrebbe montare un display AMOLED da 1,20″ con risoluzione 348 x 442 pixel, con una dotazione classica di sensori (GPS, barometro, accelerometro, giroscopio, Bluetooth 5.0), privo di NFC e del sensore ambientale.

Lato sportivo sarebbero 24 le attività supportate, lato smart monterebbe sia microfono che altoparlante per eventuali chiamate e gestione tramite assistente vocale tramite smartphone Android (sarebbe compatibile anche con iOS). Per il resto, non dovrebbero mancare cardiofrequenzimetro, saturimetro, e resistenza a polvere e acqua, fino a 5 atmosfere. La batteria, si dice duri fino a 14 giorni (anche se tale valore sembrerebbe piuttosto ottimista).

Moto Watch 200

L’ultimo del terzetto, tornerebbe alle forme del 70. Motorola Moto Watch 200 si presenta infatti con una scocca à la Apple Watch, in alluminio con cinturini in silicone. Anche in questo caso il display sarebbe un AMOLED con risoluzione identica al suddetto (348 x 442 pixel) incastonato in una cassa da 45 mm.

Il parco di funzioni e sensori sarebbe in tutto e per tutto simile al 150, con qualche modalità sportiva aggiuntiva (28), e poco altro. Anche l’autonomia sarebbe la medesima, idem i tempi di ricarica, un’ora; considerando sempre la fonte Best Buy Canada.

Prezzi e disponibilità di Motorola Moto Watch 70, 150 e 200

In mancanza di informazioni ufficiali, che a questo presumiamo siano dietro l’angolo, vi lasciamo alle cifre relative ai prezzi dedotte dalla fonte:

Motorola Moto Watch 70 a 99,99 dollari canadesi (circa 72 euro)

a 99,99 dollari canadesi (circa 72 euro) Motorola Moto Watch 150 e 200 a 199,99 dollari (circa 145 euro)

Assenti anche le informazioni relative a un’eventuale commercializzazione italiana o europea, che in caso vi segnaleremo a tempo debito.

