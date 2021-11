A stretto giro dall’ultimo leak su Motorola Moto Watch 100, quest’oggi l’azienda alata ha presentato il suo nuovo smartwatch economico con interessanti funzionalità di tracking e una importante novità per il software.

Caratteristiche Motorola Moto Watch 100

Motorola Moto Watch 100 si presenta alla vista come uno dei tanti smartwatch con cassa circolare e cinturino in silicone. La lavorazione della cassa in alluminio sembra di buon livello, nonostante il prezzo molto economico, e lateralmente sono inseriti due tasti fisici evidentemente pensati per gestire l’interfaccia e le varie funzionalità.

Il display LCD da 1.3 pollici è racchiuso in una cassa da 42 mm, mentre sul retro trova posto il sensore HR per il battito cardiaco. Lo smartwatch monta Moto Watch OS, un sistema operativo proprietario evidentemente preferito a Wear OS 3 di Google che troviamo ad esempio sulla serie Samsung Galaxy Watch4.

Piuttosto ricca l’offerta per quanto riguarda il tracking dell’attività fisica che permette di tracciare numerose attività: bicicletta (al chiuso e all’aperto), cricket, basket, tennis, crossfit, football americano, calcio, snowboard, sollevamento pesi e molto altro – sono 26 le discipline finora supportate. Oltre a registrare i passi e la distanza percorsa, le calorie bruciate e la qualità del sonno, il sensore HR traccia i battiti cardiaci, la frequenza media e massima, la variazione del battito cardiaco e anche la concentrazione di ossigeno nel sangue (SpO2).

L’azienda non ha rilasciato informazioni circa alcuni componenti chiave dell’hardware – CPU, RAM e spazio di archiviazione -, ma sappiamo che monta una batteria da 355 mAh con supporto alla ricarica rapida (da 0 a 100% in un’ora), modulo Bluetooth 5.0, GPS/GLONASS e impermeabilità fino a 5 ATM.

Prezzo e disponibilità Motorola Moto Watch 100

Lo smartwatch di Motorola è disponibile in pre-ordine da oggi al prezzo di 99.99 dollari, circa 90 euro al cambio, nelle colorazioni Glacier Silver e Phantom Black. Le spedizioni partiranno dal 10 dicembre; non ci sono informazioni circa un eventuale arrivo anche nel nostro Paese.

