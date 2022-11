Solitario e Campo Minato (Prato Fiorito) sono solo due dei classiconi di Windows che Microsoft porta su Teams. Grazie a una nuova app, Games for Work, la Casa di Redmond integra nel suo servizio di videoconferenze e di collaborazione una serie di giochi pensati appositamente per intrattenere gli utenti delle aziende.

D’altronde il titolo parlante dell’applicazione in questione non lascia spazio a dubbi di alcuna sorta: un’app contenente vari titoli utili per prendersi un momento di pausa e, perché no, farsi quattro risate con i colleghi, visto che sono pensati per essere giocati in modalità multigiocatore; addirittura a gruppi che variano da 2 a 250 persone.

L’obiettivo? Rafforzare le relazioni fra colleghi, minate dagli ultimi anni di distanziamenti forzati. Ma scopriamo meglio l’idea di Microsoft e i giochi inclusi in Games for Work per Teams.

I giochi di Games for Work su Teams, per svagarsi e rafforzare i legami fra colleghi

Lo scorso luglio Microsoft aggiornava Teams riservandogli una serie di nuovi strumenti utili e una specie di Facebook per comunicare, servizio che venne arricchito ulteriormente poco più di un mese fa in occasione della conferenza Ignite 2022. Arriviamo così a oggi, giornata in cui la Casa di Redmond annuncia con toni ufficiali una nuova app legata a Microsoft Teams, che pubblicizza in questi termini: Connettersi con i propri colleghi giocando? Sì, grazie.

Giocare fra colleghi è una pratica in grado di promuovere in maniera efficace relazioni e collaborazioni. Sebbene alcuni possano considerare i giochi una distrazione al lavoro, i vantaggi sono tanti. Ad esempio, secondo uno studio della Brigham Young University, i team che hanno giocato insieme ai videogiochi sono stati il 20% più produttivi rispetto a quelli che hanno partecipato ad attività di team building più tradizionali.

Dunque, lo spirito che abbraccia Games for Work è proprio questo: uno strumento che stimoli i legami fra colleghi che lavorano a distanza, che usano un servizio come Teams per collaborare e lavorare per l’appunto. Come anticipato si tratta di un’app contenitore che include vari titoli di Microsoft, alcuni anche della vecchia guardia integrati in Windows, da giocare con i propri compagni di team in modalità multigiocatore (si va da 2 a 250 utenti).

Come anticipato, ci sono i classici Solitario e Campo Minato (Prato Fiorito), molto simili alle versioni disponibili sul Microsoft Store, al gioco di parole Wordament, passando per IceBreakers e altri, tutti facili da giocare, disponibili in versioni leggere e prive di pubblicità, fortunatamente.

Per provare questi giochi è necessario scaricare l’app Games for Work dal marketplace di Teams, app che non è disponibile per gli account Teams personali, ma solo per chi ha un account aziendale o per chi può entrare con quello di un istituto di istruzione.

Oltre 3 miliardi di persone di tutto il mondo giocano, giochi che svolgono un ruolo cruciale nel riunire le persone, specialmente negli ultimi anni. Promuovono la creatività, la collaborazione e la comunicazione in modi efficaci e unici e non vediamo l’ora di vedere come l’app Games for Work su Microsoft Teams ispiri la produttività e aiuti a favorire le relazioni sul posto di lavoro.

Il commento di Jill Braff, General Manager of Integrations and Casual Games di Microsoft, è evidentemente entusiastico. Staremo a vedere chi e come verranno usati, se saranno un semplice passatempo per ammazzare la noia durante le riunioni, o se serviranno davvero per fini più salutari per utenti e aziende stesse. Comunque, maggiori dettagli li trovate qui.

