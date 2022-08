Nella giornata di ieri, 3 agosto 2022, è arrivato un annuncio importante per tutti gli utenti di Mac con processori Apple Silicon M1 e Apple Silicon M2 facenti uso della suite Office di Microsoft, con particolare riferimento al servizio Teams: sta finalmente arrivando una nuova versione perfettamente ottimizzata per funzionare coi processori di Cupertino.

Microsoft Teams nativo per Apple Silicon

La comunicazione di questa importante novità è arrivata attraverso un post sul blog ufficiale recante la firma di Anupam Pattnaik, un membro del team di product marketing di Microsoft Teams. Quest’ultimo ha ricordato l’impegno di Microsoft ad offrire un’esperienza di fruizione di prodotti e servizi il più possibile soddisfacente, capace di consentire agli utenti di lavorare meglio e in maniera più semplice coi propri dispositivi preferiti; nell’ambito di questo impegno, è stata sottolineata la richiesta di una maggiore ottimizzazione di Microsoft Teams da parte degli utenti di computer Mac con processori Apple Silicon.

Ebbene, prestando orecchio proprio a questa richiesta, il team di Redmond ha dato il via al roll out di una nuova versione di Microsoft Teams che potrà essere eseguita nativamente su tutta la line-up Mac, inclusi i modelli con processori Apple Silicon, per i quali dunque non si renderà più necessario l’intervento di Rosetta 2. Dal punto di vista degli utenti, questa novità si tradurrà in un significativo miglioramento prestazionale, in un utilizzo più efficiente delle risorse e in un’esperienza d’uso di Teams ottimizzata anche negli scenari di utilizzo più pesante e avanzato, ad esempio usando più di un monitor ad alta risoluzione durante incontri e chiamate.

Disponibilità della nuova versione

Microsoft ha confermato che il passaggio alla nuova versione, una volta che sarà stata resa disponibile, avverrà automaticamente con l’installazione dell’aggiornamento più recente dell’app Microsoft Teams.

La nuova versione ottimizzata verrà resa disponibile per tutti gli utenti Mac nei prossimi mesi con un roll out graduale. Insomma, anche Teams si appresta a compiere il grande passo quasi due anni dopo l’arrivo delle versioni native per Apple Silicon dei vari Word, Excel, Outlook, PowerPoint e OneNote.

Potrebbe interessarti anche: Recensione Apple MacBook Air M2