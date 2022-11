Microsoft ha iniziato a sperimentare delle nuove funzionalità per lo strumento Task Manager di Windows 11. L’azienda di Redmond sta infatti testando un nuovo sistema di ricerca e filtraggio che consentirà di cercare facilmente un’app o un processo in esecuzione per monitorarlo o chiuderlo, creare rapidamente un file dump, abilitare la modalità di efficienza e altro.

Microsoft sta migliorando il Task Manager di Windows 11 con filtri di ricerca, temi e altro

In un post sul blog ufficiale Microsoft spiega che ora è possibile utilizzare la casella di ricerca per filtrare i processi in esecuzione usando il nome binario, il PID o il nome dell’editore, poiché l’algoritmo di filtro abbina la parola chiave di contesto a tutte le possibili corrispondenze per visualizzare i risultati.

Gli utenti potranno inoltre ricorrere alla scorciatoia da tastiera ALT + F per passare alla casella del filtro in Task Manager e i risultati verranno filtrati singolarmente o in gruppi.

Oltre alla nuova funzionalità di ricerca e filtro, Microsoft sta aggiungendo anche la possibilità di scegliere tra il tema chiaro, scuro o di sistema per il Task Manager, oltre ad alcuni aggiornamenti dell’interfaccia utente in modo che si integri meglio con il design Microsoft Fluent.

Infine Microsoft sta migliorando anche la modalità di efficienza in Task Manager che viene utilizzata per impostare un processo a una priorità più bassa o migliorare l’efficienza energetica, in quanto prossimamente sarà possibile disattivare la finestra di dialogo di conferma.

Queste novità sono attualmente in fase di test nell’ultima versione beta di Windows 11, quindi è probabile che diventeranno disponibili per tutti gli utenti nel corso delle prossime settimane o mesi.

