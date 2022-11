Il prossimo Apple Studio Display potrebbe utilizzare un pannello OLED Quantum Dot da 27 pollici prodotto da Samsung.

Secondo la pubblicazione coreana TheElec il colosso sudcoreano starebbe preparando una linea per la produzione di display OLED Quantum Dot da 27 pollici destinati a Apple.

Questi potrebbero essere i primi monitor Apple con schermo OLED, poiché l’attuale Studio Display da 27 pollici è dotato di un pannello Retina IPS 5K con risoluzione di 5120×2880 pixel e luminosità di 600 nit.

Apple Studio Display potrebbe optare per un pannello OLED Quantum Dot prodotto da Samsung

Secondo alcune voci di corridoio Apple lancerebbe il suo primo iPad con schermo OLED fornito da Samsung e LG nel 2024, mentre nel 2025 impiegherebbe lo stesso tipo di pannello anche su MacBook e infine su notebook con display pieghevole.

Durante un seminario sulla tecnologia OLED tenutosi a Seoul qualche giorno fa, il capo della società di ricerca UBI ha affermato che tra qualche anno è probabile che anche Apple Studio Display adotterà un pannello OLED Quantum Dot, poiché Samsung starebbe lavorando per iniziare a produrre in serie i pannelli OLED di nuova generazione nel 2025.

Samsung punterebbe su questa tecnologia per lo sviluppo di pannelli QD-OLED con diagonale superiore a 20 pollici come i futuri Studio Display di Apple.

Secondo il capo di UBI, la futura tecnologia OLED Quantum Dot non solo permetterebbe una riduzione del numero di strati che emettono luce, ma anche una produzione di massa più rapida e semplice, rendendo quindi la soluzione dual-stack non più necessaria a un certo punto, in quanto una volta sviluppata la nuova tecnologia la transizione dal display a cristalli liquidi all’OLED accelererà.

