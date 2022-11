Acer anticipa il Black Friday con il lancio delle nuove offerte “Mega Cyber” che garantiscono sconti fino a 500 euro sui prodotti disponibili sullo store dell’azienda. Queste offerte consentono agli utenti di accedere al “prezzo Black Friday” dei prodotti in sconto da subito. Le offerte Mega Cyber di Acer si estendono a tutta la gamma dell’azienda, dai notebook ai monitor passando per i tanti accessori per PC, e sono valide fino al prossimo 14 di novembre. Ecco tutti i dettagli relativi a queste promozioni:

Acer lancia le offerte Mega Cyber: sconti fino a 500 euro su tanti prodotti tech

È tempo di offerte sull’Acer Store. Con la nuova serie di promozioni Mega Cyber, infatti, è possibile accedere da subito al prezzo del Black Friday su tantissimi prodotti proposti a prezzo scontato. C’è tempo fino al prossimo 14 di novembre per sfruttare le nuove promozioni disponibili da oggi sullo store Acer che garantiscono la possibilità di ottenere fino a 500 euro di sconto.

Di seguito andremo a vedere una selezione delle migliori offerte proposte da Acer partendo dai notebook da gaming. Ecco i migliori in sconto:

Acer Nitro 5 AN515-57 in offerta a 1.199 euro invece che 1.499 euro ; il notebook può contare sul processore Intel Core i7-11800H supportato da 16 GB di memoria RAM e da 512 GB di SSD; il display da 15,6 pollici e presenta un pannello IPS Full HD con refresh rate di 144 Hz; il notebook integra la scheda video NVIDIA RTX 3060 con 6 GB di memoria dedicata

; il notebook può contare sul processore supportato da 16 GB di memoria RAM e da 512 GB di SSD; il display da 15,6 pollici e presenta un pannello IPS Full HD con refresh rate di 144 Hz; il notebook integra la scheda video con 6 GB di memoria dedicata Acer Nitro 5 AN517-54 in offerta a 1.299 euro invece che 1.599 euro ; il notebook può contare sul processore Intel Core i7-11800H supportato da 16 GB di memoria RAM e da 512 GB di SSD; il display da 17,3 pollici e presenta un pannello IPS Full HD con refresh rate di 144 Hz; il notebook integra la scheda video NVIDIA RTX 3060 con 6 GB di memoria dedicata

; il notebook può contare sul processore supportato da 16 GB di memoria RAM e da 512 GB di SSD; il display da 17,3 pollici e presenta un pannello IPS Full HD con refresh rate di 144 Hz; il notebook integra la scheda video con 6 GB di memoria dedicata Acer Predator Helios 300 PH315-54 in offerta a 1.399 euro invece di 1.899 euro; il notebook può contare sul processore Intel Core i7-11800H supportato da 16 GB di memoria RAM e da 1 TB di SSD; il display da 15,6 pollici e presenta un pannello IPS Full HD con refresh rate di 144 Hz; il notebook integra la scheda video NVIDIA RTX 3060 con 6 GB di memoria dedicata

Segnaliamo anche ottime offerte per i notebook ultra-portatili di casa Acer. Ecco le migliori proposte:

Segnaliamo anche un paio di PC desktop per il gaming davvero interessantissimi. Ecco i dettagli:

Acer Nitro Desktop Gaming in offerta a 1.299 euro invece che 1.599 euro ; il PC presenta il processore Intel Core i7-11700F , 16 GB di memoria RAM, 512 GB di SSD e una scheda video dedicata RTX 3060 da 12 GB di memoria

; il PC presenta il processore , 16 GB di memoria RAM, 512 GB di SSD e una scheda video dedicata da 12 GB di memoria Acer Predator Orion 5000 in offerta a 2.499 euro invece di 2.999 euro; il PC presenta un processore Intel Core i7-12700F supportato da 32 GB di memoria RAM e da 1 TB di SSD oltre che da una scheda video NVIDIA RTX 3080 con 10 GB di memoria dedicata

Occhio anche alle offerte dedicate ai monitor della gamma Acer. Ecco le migliori proposte:

Acer Nitro XV3 in offerta a 309 euro invece di 359 euro ; il monitor presenta un pannello IPS da 24,5 pollici con risoluzione Full HD e refresh rate di 240 Hz ; il tempo di risposta è di 1 ms mentre la luminosità massima è di 400 Nits

; il monitor presenta un pannello IPS da con risoluzione e refresh rate di ; il tempo di risposta è di 1 ms mentre la luminosità massima è di 400 Nits Acer Nitro XZ3 in offerta a 429 euro invece di 499 euro ; il monitor presenta un pannello VA curvo da 27 pollici di diagonale con risoluzione QHD e refresh rate di 144 Hz ; il tempo di risposta è di 1 ms e la luminosità è di 400 Nits

; il monitor presenta un pannello VA curvo da di diagonale con risoluzione e refresh rate di ; il tempo di risposta è di 1 ms e la luminosità è di 400 Nits Acer Predator X Monitor in offerta a 599 euro invece che 799 euro; il monitor presenta un pannello IPS da 24,5 pollici con risoluzione Full HD e refresh rate di 360 Hz; il tempo di risposta è di 1 ms mentre la luminosità massima è di 400 Nits

Segnaliamo che gli sconti per i prodotti proposti si applicano in automatico una volta aggiunto il prodotto al carrello. Non è necessario utilizzare codici sconto di alcun tipo. Lo sconto viene riconosciuto automaticamente e senza limitazioni (è, quindi, possibile acquistare anche più prodotti).

Da notare, inoltre, che i prodotti in offerta sull’Acer Store possono beneficiare della consegna gratuita. C’è anche la possibilità di optare per il pagamento in 3 rate senza interessi tramite Klarna o PayPal. Grazie alle offerte con sconti fino a 500 euro, quindi, acquistare uno dei prodotti Acer a prezzo ridotto sarà davvero semplice.

Per un quadro completo su tutte le offerte (potete utilizzare la funzione di ricerca avanzata per trovare i prodotti desiderati) vi lasciamo il link qui di seguito. C’è tempo fino al prossimo 14 di novembre per sfruttare le promozioni.

>> Scopri tutte le offerte Mega Cyber di Acer <<