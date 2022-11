Sembra sempre più probabile che alcuni futuri chip di Apple verranno prodotti negli Stati Uniti, poiché un recente rapporto afferma che il produttore di semiconduttori taiwanese TSMC prevede di costruire un secondo stabilimento in Arizona.

TSMC ha completato la costruzione dell’impianto principale per la produzione di chip ad agosto e l’inizio della produzione è previsto nel 2024.

Attualmente non è chiaro se l’impianto produrrà chip per Apple, ma il colosso di Cupertino ha fatto pressioni affinché l’impianto ottenesse i sussidi, tuttavia TSMC ha affermato che l’impianto inizialmente avrebbe prodotto chip con tecnologia a 5 nm, quando le previsioni suggeriscono che Apple passerebbe a un processo produttivo a 3 nm un anno prima che l’impianto diventi operativo.

TSMC avrebbe in programma di costruire un secondo stabilimento in Arizona

Un rapporto dell’anno scorso suggeriva che TSMC stesse effettivamente progettando di costruire più impianti in Arizona e ora un nuovo rapporto del Wall Street Journal afferma che TSMC prevede nei prossimi mesi di annunciare che costruirà un impianto di semiconduttori all’avanguardia a nord di Phoenix.

Il rapporto afferma che il nuovo impianto utilizzerebbe l’ultima tecnologia a 3 nm, ma visti i tempi necessari per il completamento dei nuovi impianti, Apple e TSMC potrebbero essere passati ai processi produttivi a 2 nm prima dell’apertura dell’impianto.

Dato l’incerto futuro politico di Taiwan e i vantaggi che Apple guadagnerebbe per la produzione di chip negli Stati Uniti, l’idea che i futuri chip di Apple verranno prodotti in Arizona sembra probabile.

TSMC non ha confermato direttamente il rapporto del WSJ, ma ha affermato che era in corso la costruzione di un edificio che “potenzialmente” sarebbe servito come secondo fabbricato.

TSMC ha iniziato la produzione pilota di chip a 3 nm alla fine del 2021 e la produzione in serie dovrebbe iniziare in questo trimestre.

Un rapporto di agosto affermava che Apple sarebbe stato il primo cliente di TSMC per i chip a 3 nm per i futuri chip delle serie M e A.

