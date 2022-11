Spotify si impegna a rendere accessibile il suo servizio su quanti più dispositivi possibile e in quest’ottica ora ha annunciato il rinnovamento della sua app per Apple Watch, il supporto per le smart TV di Amazon e anche delle playlist musicali per Delta Air Lines.

L’app Spotify si aggiorna su Apple Watch

La nuova interfaccia utente di Spotify offre un design più elegante, copertine degli album più grandi, nuove animazioni e un modo migliore per scaricare musica su Apple Watch, inoltre un nuovo indicatore blu apparirà ogni volta che viene pubblicato un nuovo podcast, fornendo a chi indossa il dispositivo la possibilità di sapere quando è disponibile un nuovo episodio.

L’app Spotify ora supporta le Fire TV QLED Omni di Amazon

Spotify ora è disponibile anche sulle smart TV della serie Fire TV QLED Omni di Amazon, offrendo agli utenti l’opportunità di ascoltare i contenuti della piattaforma utilizzando l’Ambient Experience integrato nella TV.

Le Fire TV QLED Omni di Amazon offrono un’eccellente integrazione con Spotify, grazie alla possibilità di interagire in vivavoce, oltre a poter navigare tra album e playlist utilizzando il telecomando in dotazione oppure lo smartphone.

Inoltre Spotify promuoverà la sua piattaforma di streaming tramite Delta Air Lines, curando una playlist mensile esclusivamente per la compagnia aerea che verrà riprodotta durante l’imbarco.

Infine, Spotify Tap sta arrivando su Ray-Ban Stories, consentendo agli utenti di accedere rapidamente alla propria musica tramite tocco e pressione prolungata sugli occhiali AR.

