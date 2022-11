Annunciata un paio di anni fa dal colosso di Mountain View per dispositivi Android (e inizialmente solo per gli Stati Uniti), la VPN di Google One, nel tempo, è arrivata anche in altri paesi (tra cui l’Italia) e Google ne ha cominciato ad espandere la compatibilità sulle varie piattaforme.

Dopo essere stata portata sui dispositivi iOS all’inizio di questo 2022, la VPN di Google One arriva anche sulla piattaforma desktop, nello specifico per i PC Windows e Mac, e risulta già disponibile per tutti gli abbonati al servizio con i piani “Premium”: scopriamo i dettagli e come ottenerla sul vostro computer.

Google One: la VPN è disponibile anche per PC

Come anticipato in apertura, la VPN di Google One arriva su PC Windows e Mac, diventando, di fatto, una vera e propria proposta multi-dispositivo (ai due sistemi operativi desktop si aggiungono Android e iOS).

Questa VPN risulta già disponibile in 22 paesi, anche in Italia, per tutti coloro che sono abbonati al servizio Google One con uno dei piani Premium tra quelli proposti da Google:

Piano Premium da 2 TB al prezzo di 9,99 euro al mese (o 99,99 euro all’anno )

al prezzo di (o ) Piano Premium da 5 TB al prezzo di 24,99 euro al mese (o 249,99 euro all’anno )

al prezzo di (o ) Piano Premium da 10 TB al prezzo di 49,99 euro al mese

al prezzo di Piano Premium da 20 TB al prezzo di 99,99 euro al mese

al prezzo di Piano Premium da 30 TB al prezzo di 149,99 euro al mese

Questi cinque piani offrono un ulteriore vantaggio rispetto al piano Basic e al piano Standard, che già offrono la possibilità di condividere l’abbonamento con un massimo di 5 persone, danno accesso all’assistenza da parte di esperti Google e danno vantaggi aggiuntivi per i membri (come crediti Google Play, alcune funzionalità di modifica aggiuntive per Google Foto e altro ancora).

Al netto del maggiore spazio di archiviazione e alla VPN (che resta condivisibile con un massimo di cinque membri della famiglia senza sovrapprezzo), essi offrono l’accesso al servizio Google Workspace Premium che include funzionalità di videochiamata premium per Google Meet (videochiamate di gruppo fino a 24 ore, possibilità di trasmettere le videochiamate in streaming dal vivo su YouTube, cancellazione del rumore per Meet, registrazione delle videochiamate).

Di seguito, riportiamo le parole di Google diramate attraverso un comunicato stampa legato al lancio della propria VPN sulle piattaforme desktop:

Ci impegnati a mantenere un elevato grado di trasparenza e verificabilità delle nostre garanzie di privacy e sicurezza. Abbiamo recentemente completato un’estensione di questo audit per coprire le implementazioni desktop per Windows e macOS.

Ecco come avere la VPN di Google One su Windows e Mac

Ammesso che abbiate il piano Premium 2 TB o superiore di Google One, in questa sezione vi spieghiamo come scaricare questa VPN sul vostro PC Windows o Mac.

Prima di addentrarci nei passaggi da seguire, c’è da tenere a mente che il vostro computer deve necessariamente soddisfare alcuni requisiti per potere eseguire la VPN di Google One: per i computer Mac è necessario avere il sistema operativo macOS 11 (o versioni successive) e piattaforma Intel o Apple Silicon M1 ed M2; per i PC Windows è necessario avere il sistema operativo Windows 10 (o versioni successive) e che la macchina sia basata su architettura a 64 bit (non vi è compatibilità con architetture a 32 bit o ARM).

Ecco i passaggi da seguire per ottenere la VPN di Google One su piattaforma desktop:

Dal browser, bisognerà innanzitutto dirigersi sul portale del servizio, raggiungibile tramite questo link.

Tramite il menu posto sulla sinistra, cliccare su “Vantaggi” per accedere alla sezione dedicata.

Individuare VPN per più dispositivi e fare clic su “Visualizza dettagli”.

e fare clic su “Visualizza dettagli”. Fare clic su “Scarica app” e confermare il download.

Aprire il file e seguire le istruzioni sullo schermo per installare la VPN Su macOS il file sarà VpnByGoogleOne . dmg Su Windows il file sarà VpnByGoogleOne . exe



Se foste interessati a scoprire maggiori dettagli sulla VPN di Google One, vi rimandiamo alla pagina dedicata a tutti i segreti del prodotto sul sito del colosso di Mountain View.

