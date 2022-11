La fine della storica collaborazione tra FIFA ed Electronic Arts, derivante dalle eccessive pretese dell’ente che governa il calcio mondiale non ha però posto la parola fine sui giochi ispirati al calcio. Anzi, da poche ore la federazione che sovrintende allo sviluppo del football a livello globale ha annunciato quattro nuovi giochi in tema fondati su blockchain.

Dopo il lancio a sorpresa di FIFA World su Roblox, ora proprio in concomitanza con lo svolgimento degli attesissimi Mondiali che si terranno in Qatar stanno per uscire i prodotti che cercheranno di intercettare l’onda emotiva che da sempre caratterizza il massimo evento calcistico. Andiamo quindi a vederli più da vicino in modo da capirne meglio i contorni.

FIFA, i nuovi giochi sul calcio corrono sulla blockchain

Ben quattro nuovi giochi, nessuno dei quali in versione tradizionale: questa è la succosa anteprima per gli ormai incombenti Mondiali di calcio. I prodotti annunciati dalla FIFA sono i seguenti:

AI League: FIFA World Cup Qatar 2022 Edition , sviluppato da Altered State Machine, che è incentrato su scontri 4v4 tra due squadre di calciatori controllati dall’intelligenza artificiale. È però possibile e anzi richiesto l’intervento del giocatore, in alcuni momenti topici del match. A insaporire il gioco sarà anche il collegamento ad un particolare sistema di scommesse, il quale provvede a chiamare in causa anche i match reali;

, sviluppato da Altered State Machine, che è incentrato su scontri 4v4 tra due squadre di calciatori controllati dall’intelligenza artificiale. È però possibile e anzi richiesto l’intervento del giocatore, in alcuni momenti topici del match. A insaporire il gioco sarà anche il collegamento ad un particolare sistema di scommesse, il quale provvede a chiamare in causa anche i match reali; FIFA World Cup Qatar 2022 in the Upland Metaverse , realizzato a sua volta daUplandme, realizzatore di Upland, un metaverso basato su blockchain al cui interno i giocatori hanno la possibilità di comprare o vendere proprietà virtuali. Nel caso in questione a poter essere oggetto di compravendita sono le risorse digitali ufficiali della Coppa del Mondo organizzata dalla FIFA;

, realizzato a sua volta daUplandme, realizzatore di Upland, un metaverso basato su blockchain al cui interno i giocatori hanno la possibilità di comprare o vendere proprietà virtuali. Nel caso in questione a poter essere oggetto di compravendita sono le risorse digitali ufficiali della Coppa del Mondo organizzata dalla FIFA; FIFA World Cup Qatar 2022 on Phygtl , frutto di una collaborazione con l’applicazione mobile per il coinvolgimento dei fan di Phygtl. I giocatori hanno l’opportunità in questo caso di prendere un pallone d’oro sul palmo della mano e calarlo in un ambiente di vita reale. Su un frammento dello stesso potranno inoltre apporre foto personali e spezzoni dell’ormai imminente kermesse iridata;

, frutto di una collaborazione con l’applicazione mobile per il coinvolgimento dei fan di Phygtl. I giocatori hanno l’opportunità in questo caso di prendere un pallone d’oro sul palmo della mano e calarlo in un ambiente di vita reale. Su un frammento dello stesso potranno inoltre apporre foto personali e spezzoni dell’ormai imminente kermesse iridata; Matchday Challenge: FIFA World Cup Qatar 2022 Edition, un gioco di pronostici casual e social basato sulle carte del calcio, il quale è stato definito dalla FIFA come una rappresentazione digitale dell’eterno fandom.

Se questi sono i giochi collegati con il Mondiale di calcio maschile, la FIFA ha in serbo anche un analogo prodotto dedicato alla Coppa del Mondo femminile, che si svolgerà il prossimo anno in Australia e Nuova Zelanda. Mentre per l’anno successivo è previsto il debutto di un nuovo gioco di simulazione destinato a fare concorrenza agli ormai storici prodotti di EA Sports FC. Per quest’ultimo gioco è stato fatto a più riprese il nome di Take Two Interactive, ovvero l’azienda nota per aver realizzato l’apprezzatissimo NBA 2K. Per gli appassionati di calcio e videogiochi c’è insomma molta carne al fuoco, nell’immediato futuro.

