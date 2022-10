Il lancio di FIFA World è stato annunciato in un comunicato il quale ha specificato che non si tratterà soltanto di un’iniziativa estemporanea, bensì destinata ad evolversi nel tempo e ad adattarsi al fine di celebrare nel migliore dei modi i tornei di livello più alto della FIFA, a partire dalla FIFA World Cup Qatar 2022 e dalla FIFA Women’s World Cup 2023.

FIFA World è un metaverso calcistico nel mondo di Roblox, il videogioco MMO (Massively Multiplayer Online) popolare soprattutto tra i più piccoli. Al suo interno è possibile interagire con gli altri appassionati in luoghi sociali virtuali, cimentandosi in sfide e giochi di abilità grazie ai quali si può ottenere ricompense e oggetti collezionabili esclusivi. I principali protagonisti al suo interno saranno due stelle del calcio, maschile e femminile: il centrocampista del Barcellona Pedri e quella del Wolfsburg Lena Oberdorf. Proprio loro faranno da anfitrioni ai tifosi che decideranno di visitare questo spazio virtuale.

A corollario dell’annuncio il Chief Business Officer della FIFA, Romy Gai, ha affermato: “L’esperienza immersiva di FIFA su Roblox fornirà ai fan del calcio un nuovo modo eccitante di interagire con gli amici, celebrare la ricca cultura e il patrimonio in tutto il mondo della più grande competizione sportiva e dimostrare la propria creatività e orgoglio nazionale attraverso varie caratteristiche e meccaniche”.

Anche Christina Wootton, VP Global Partnerships di Roblox, ha voluto commentare l’accordo conseguito, aggiungendo: “Crediamo che scoprire e godersi gli eventi insieme ad amici di tutto il mondo sia un’esperienza unica che spesso non può essere replicata nel mondo fisico. Con FIFA World, i fan possono riunirsi per celebrare ed esprimere il loro fandom l’uno con l’altro, supportare le loro squadre preferite e accedere ai principali eventi sportivi della FIFA tutto l’anno”.

In vista del calcio d’inizio dei prossimi mondiali di calcio, quindi, i fans di ogni parte del globo potranno iniziare a prendere confidenza con il metaverso della FIFA e provare un’esperienza in cui sarà possibile trasformarsi in protagonisti attivi, in attesa di seguire sullo schermo o negli stadi le gare dell’attesissima kermesse iridata.

